Автобус насмерть прижал своего водителя к эвакуатору в Москве

Читайте нас в:

Авария произошла на улице Корнейчука. После этого водитель автобуса вышел на улицу. В какой-то момент припаркованный автобус тронулся с места и мужчина пытался его остановить.

Однако транспорт прижал его к стоявшему впереди эвакуатору. В результате водитель получил смертельные травмы.

При аварии также пострадали три автомобиля. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.

Ранее в Краснодарском крае столкнулись автобус и грузовик. Водитель, который перевозил студентов колледжа, погиб на месте происшествия. В больницу доставили трех пострадавших.