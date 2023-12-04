04 декабря 2023, 12:21

Автобус и легковушка столкнулись на западе Москвы

РИА «Новости»
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Легковая машина и автобус, следовавший по маршруту № 127, попали в ДТП в районе Кунцево недалеко от станции метро «Молодежная» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, пострадавших в результате аварии нет. Информации о разливе топлива и затруднении движения пока не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия прибыли специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее ДТП с двумя грузовиками произошло на 50-м километре ЦКАД в городском округе Пушкино. Транспортные средства сложились, и их развернуло. В результате ДТП один мужчина скончался.

Накануне ребенок пострадал в ДТП с семью автомобилями на юге Москвы. На Каширском шоссе столкнулись шесть легковых автомобилей и фура. О состоянии несовершеннолетнего ничего не известно.

ДТП Москва 2023
04 декабря 2023, 13:19
Мусоровоз взорвался в центре Москвы и оглушил водителя
РИА «Новости»
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В кузове мусоровоза на Ленинском проспекте в центре Москвы взорвалось неизвестное устройство, которое в результате оглушило водителя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром в машине, которая перевозила мусор, произошел сильный хлопок неустановленного устройства. В результате взрыва никто не пострадал. Громкий звук оглушил водителя мусоровоза, однако он отказался от госпитализации.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько предметов из выпавшего на дорогу мусора.

Неделю назад москвичка приняла звук упавшего с крыши снега за взрыв. Грохот напугал жительницу, поэтому она незамедлительно вызвала спасателей, уточнив, что взрывной волной в одной из квартир выбило окно. Однако на месте происшествия ничего опасного не обнаружили.

ДТП Москва 2023
04 декабря 2023, 12:28
Следователи начали проверку жесткой посадки вертолета Ми-2 на Ставрополье
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время планового полета в Ставропольском крае после отказа двигателя. Об этом со ссылкой на заявление Росавиации сообщило РИА «Новости».

В надзорном ведомстве уточнили, что о сбое в работе двигателя говорится в поступившем докладе экипажа вертолета авиационной компании «Конверс Авиа». Столкнувшись с неполадками, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке и с воздуха подобрал необходимую площадку.

«По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет», - заявили в Росавиации.

Представитель ведомства добавил, что после посадки в пяти километрах от столицы Георгиевская вертолет опрокинулся на правый борт.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 отказ работы двигателя.

К воздушному судну прибыли сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения доследственной проверки.

По итогам осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств происшествия следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Вертолеты Авиация СК РФ
04 декабря 2023, 12:26
Власти Севастополя оценили ущерб от шторма
РИА «Новости»
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Ущерб от урагана и шторма, которые неделю назад накрыли Севастополь, составил порядка 6,5 миллиарда рублей. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным оценкам, ущерб оценили в 6,5 миллиарда рублей», - заявил он.

Развожаев отметил, что власти Севастополя уже заявили на федеральный уровень о сумме ущерба.

«Ждем доведения этих средств и дальнейшего механизма оценки. Компенсации выплатят как юридическим, так и физическим лицам, которые пострадали от ударов стихии», - подчеркнул губернатор.

Мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым в конце ноября. Пострадали порядка 320 населенных пунктов , более полумиллиона человек остались без снабжения электричеством. В некоторых селах шквальный ветер повредил газопровод и повалил деревья, писал RT.

Глава региона Сергей Аксенов отмечал, что на полуострове в результате шторма пять человек погибли и еще 12 пострадали.

Крым Шторм Севастополь
04 декабря 2023, 11:18
Фотосессия на крыше закончилась для петербургского студента реанимацией
РИА «Новости»
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Учащийся колледжа в Санкт-Петербурге оказался в реанимации после неудачной фотосессии на крыше лофт-проекта «Этажи». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, подросток перелез через ограждение, чтобы сделать фотографии. На четвертом этаже он поскользнулся и рухнул вниз.

Юношу доставили в реанимационное отделение больницы с многочисленными травмами. Он получил переломы костей, ушибы печени, легких и поджелудочной железы, а также компрессионный перелом позвоночника.

По данным телеканала 78.ru , подросток в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ним работают врачи.

В ноябре на юго-востоке Москвы школьник упал с балкона 12-го этажа дома по Саратовской улице. Он приземлился на припаркованный во дворе автомобиль и выжил.

Санкт-Петербург Больницы Студенты

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