Автобус и легковушка столкнулись на западе Москвы

По его информации, пострадавших в результате аварии нет. Информации о разливе топлива и затруднении движения пока не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия прибыли специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее ДТП с двумя грузовиками произошло на 50-м километре ЦКАД в городском округе Пушкино. Транспортные средства сложились, и их развернуло. В результате ДТП один мужчина скончался.

Накануне ребенок пострадал в ДТП с семью автомобилями на юге Москвы. На Каширском шоссе столкнулись шесть легковых автомобилей и фура. О состоянии несовершеннолетнего ничего не известно.