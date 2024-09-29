Автобус и фура загорелись после столкновения на трассе под Краснодаром

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По предварительным данным, в результате аварии никто не погиб. Министерство здравоохранения региона направило на место аварии 10 бригад скорой помощи для госпитализации пострадавших.

«Известия» со ссылкой на источники сообщили, что в аварии пострадали 17 взрослых и трое детей.

По неподтвержденным данным, в автобусе находились игроки одной из ставропольских спортивных команд. В ходе движения в транспортное средство врезалась переозившая бензин фура.

В пресс-службе МВД уточнили, что авария произошла на 16-километре автодороги «Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края». В обстоятельствах аварии разберутся сотрудники дорожной инспекции.

Жертвами аварии с участием Infiniti FX5 и автомобилем скорой помощи в Петропавловске-Камчатском стали два человека. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

В краевом главке МВД сообщили, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков. В результате он скончался на месте сам, вместе с ним погиб пациент бригады. Травмы получили водитель скорой, два фельдшера и сопровождавший госпитализированного.