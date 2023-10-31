Автобус без водителя в Москве насмерть сбил пешехода

Авария произошла на Анадырском проезде около 21:00. Водитель автобуса припарковал транспортное средство и покинул салон. После этого произошло самопроизвольное движение автобуса, который в итоге наехал на мужчину. Пешеход скончался.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД.

По предварительным данным источника «360», водитель не поставил автобус на ручной тормоз. Эту информацию проверяют.

Очевидцы сообщили , что общественный транспорт также снес забор.

В этот же день на улице Свободы в столице столкнулись два автомобиля. Одна из машин сбила пешехода. По данным очевидцев, пострадавший выжил, его увезла скорая помощь.