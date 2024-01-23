23 января 2024, 17:06

Автоблогера проверят после опасных заездов по Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Автоблогера Гаджи Гаджиева проверят правоохранители после публикации видеороликов, на которых он разъезжал с друзьями на автомобиле по Москве со скоростью около 200 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«По факту грубого нарушения требований ПДД, в том числе подвергающих опасности жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения, сотрудниками московской Госавтоинспекцией проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

По итогам проверки правоохранители решат, какое наказание заслуживает Гаджиев.

По информации Telegram-канала Mash , блогера уже лишали водительских прав, а сам он регулярно хвастается полученными штрафами. Пока ни его, ни его друзей не задержали.

Пресс-служба столичного СК сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Ранее популярный YouTube-блогер Андрей Борода (настоящая фамилия - Шипило) умер в Красноярске в возрасте 32 лет. По факту скоропостижной смерти назначили экспертизу для выяснения всех обстоятельств.

Блогеры Машины Москва
23 января 2024, 14:37
Появилось видео с места нападения волка на женщину в Курганской области
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Женщина в Курганской области скончалась после нападения волка в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Хищник растерзал местную жительницу, когда та вышла на прогулку с псом. В пресс-службе СУ СК России по Курганской области показали видео с места происшествия.

Еще живой пострадавшую доставили в больницу многочисленными ранами головы и конечностей. Но от полученных увечий женщина скончалась.

Как выяснили следователи, волк зашел на территорию поселка вечером 22 января. Зверь напал на собаку, а погибшая попыталась защитить питомца. Тогда хищник кинулся и на нее.

«В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», - передали в Следкоме.

Местная жительница Юлия, которая пыталась помочь женщине и вызвала ей скорую, в деталях рассказала «360» о случившемся. По ее словам, пострадавшую невозможно было узнать по лицу и одежде, она была вся в крови и изранена.

Это первый случай нападения хищника в населенном пункте, рассказал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. Животное уже ликвидировали. Охотник Алексей предположил, что волк, скорее всего, был больным. Мужчина тоже отметил, что раньше волки в поселок не приходили.

Больницы Курганская область Видео Женщины Россия Животные
23 января 2024, 13:32
«Скорее всего, больные». Охотник объяснил нападение волков на людей в Курганской области
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
Напавший на людей в Курганской области волк, скорее всего, был больным. Здоровые животные обычно не трогают человека, рассказал «360» охотник Алексей, принимавший участие в ликвидации опасного хищника в поселке Курорт «Озеро Медвежье».

«Скорее всего, больные. <…> Волк, по идее, не должен нападать на человека. Тем более у него корма много», - отметил мужчина.

Он добавил, что на данный момент удалось убить одного волка, который до смерти растерзал женщину в Курганской области. По словам мужчины, животное искали около 10 человек, в том числе охотники, местные жители и полиция.

«Информация пришла <…>, якобы где-то там за озером видели сейчас волка. Вот мы сейчас туда мчимся», - рассказал охотник.

Мужчина также отметил, что раньше волки в поселок не приходили.

«У нас их нет, раньше не было никогда, и мы не знаем их поведение, повадки их, как они себя будут вести», - заявил охотник.

Пока неизвестно, действительно ли напавший волк был болен. Животное отправили на экспертизу, сообщил Алексей.

О нападении волка на людей в Курганской области стало известно 23 января. Животное ранило четырех человек , один из них погиб. Жертвой стала женщина, которая попала в больницу в тяжелом состоянии.

Очевидица случившегося , которая пыталась вызвать скорую пострадавшей, рассказала, что до этого волк едва не напал на детей.

Курганская область Животные
23 января 2024, 11:10
Жители Алма-Аты во время землетрясения выпрыгивали из окон
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Восемь человек пострадали от последствий ночного землетрясения в Алма-Ате. Из них трое выпрыгнули из окон, одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил «Sputnik Казахстан».

По данным на три часа ночи медпомощь потребовалась восьми жителям Алма-Аты. Из них пятеро получили травмы, выбегая из дома во время землетрясения , еще трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей. Большинству пациентов назначили амбулаторное лечение и отправили по домам, только одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

К утру к врачам обратились 44 человека с ушибами головы, растяжениями, защемлениями легкой и средней степени тяжести, троих госпитализировали. Управление общественного здравоохранения Алма-Аты сообщило, что среди пострадавших 10 детей. Медучреждения перевели на усиленный режим работы.

Эпицентр землетрясения находился в 264 километрах от Алма-Аты, на границе Китая и Киргизии. Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой семь баллов. В Курганской области из-за сейсмической активности эвакуировали жильцов двух многоэтажек.

Казахстан Землетрясения Медицина
23 января 2024, 11:09
Высадившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы
Читайте нас в: Google Новости
Проводницу, которая сняла с поезда кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных в общественном транспорте.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. Она не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», - процитировало Колесникова РИА «Новости».

По его слова, расследование происшествия продолжается.

Тем временем петицию об увольнении проводницы за жестокое обращение с животным подписали уже 376 699 человек.

Женщина высадила кота на улицу в мороз, приняв за бродячего. При этом он находился в поезде легально - на него оформили багажную квитанцию и он находился в вагоне, где разрешен проезд животных. Ночью и днем 20 января к поискам Твикса присоединились пять тысяч человек. Кот прошел восемь километров в поисках укрытия и еды и в итоге умер. Следственный комитет России проведет проверку после гибели Твикса.

РЖД Коты Животные Поезда

Новости по теме