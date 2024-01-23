Автоблогера проверят после опасных заездов по Москве

Напавший на людей в Курганской области волк, скорее всего, был больным. Здоровые животные обычно не трогают человека, рассказал «360» охотник Алексей, принимавший участие в ликвидации опасного хищника в поселке Курорт «Озеро Медвежье».

«Скорее всего, больные. <…> Волк, по идее, не должен нападать на человека. Тем более у него корма много», - отметил мужчина.

Он добавил, что на данный момент удалось убить одного волка, который до смерти растерзал женщину в Курганской области. По словам мужчины, животное искали около 10 человек, в том числе охотники, местные жители и полиция.

«Информация пришла <…>, якобы где-то там за озером видели сейчас волка. Вот мы сейчас туда мчимся», - рассказал охотник.

Мужчина также отметил, что раньше волки в поселок не приходили.

«У нас их нет, раньше не было никогда, и мы не знаем их поведение, повадки их, как они себя будут вести», - заявил охотник.

Пока неизвестно, действительно ли напавший волк был болен. Животное отправили на экспертизу, сообщил Алексей.

О нападении волка на людей в Курганской области стало известно 23 января. Животное ранило четырех человек , один из них погиб. Жертвой стала женщина, которая попала в больницу в тяжелом состоянии.

Очевидица случившегося , которая пыталась вызвать скорую пострадавшей, рассказала, что до этого волк едва не напал на детей.