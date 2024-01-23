Автоблогера Гаджиева задержали за игры в «шашечки» на московских дорогах





По ее словам, второй участник гонок сам пришел в отдел полиции. Правоохранители составят на лихачей протоколы за нарушения ПДД и отвезут к следователям для дальнейших разбирательств. Волк добавила, что расследование продолжается.

В пресс-службе столичного СК сообщили, что против Гаджиева возбудили уголовное дело о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Автоблогера до этого лишали водительского удостоверения. Он неоднократно с гордостью демонстрировал в сети полученные штрафы.