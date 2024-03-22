Авто в Москве врезалось в столб. Последствия смертельной аварии сняли на видео

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Экстренные службы вызвали к дому по Стартовой улице, 33 в 04:16. Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль Volkswagen врезался в фонарный столб. В машине оказались зажатыми три человека.

Приехавшие на место происшествия спасатели деблокировали единственного выжившего и передали бригаде скорой помощи. Следом вызволили еще двоих, они погибли.

В Костроме автомобиль Haval выехал на тротуар на перекрестке улиц Симановского и Терешковой, по которому шли пешеходы. Пострадали мать с ребенком, их госпитализировали. Полиция устроила проверку.