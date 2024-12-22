22 декабря 2024, 15:53

Австралиец задавил русского туриста на Пхукете

Global Look Press
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Пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время отдыха на Пхукете, его переехал гражданин Австралии на гидроцикле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дэвид Роберт катался на водном мотоцикле возле берегов острова. Сразу после столкновения с купающимся мужчиной он скрылся с места, быстро собрал вещи в отеле и уехал. Местные рыбаки позднее обнаружили в воде тело 58-летнего Кирилла Г.

Полицейские сумели найти 25-летнего подозреваемого и отследить его передвижение с помощью камер наблюдения и очевидцев. Покинуть страну австралиец не успел, его задержали на острове Пхи-Пхи и доставили на Пхукет. Правоохранители предъявили ему обвинение в халатности, повлекшей смерть, на допросе свою вину Роберт отрицал.

Ранее супруги из России разбились на мотоцикле во Вьетнаме. Двое мужчин погибли, женщина попала в больницу.

Туризм Россия Таиланд
22 декабря 2024, 14:21
Ветрянка стала причиной смерти ребенка в Москве
РИА «Новости»
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В Москве годовалая девочка скончалась от ветрянки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, родители ребенка изначально отказались от госпитализации, надеясь вылечить дочь в домашних условиях.

Девочку 15 декабря привезли в инфекционное отделение больницы в Химках с высокой температурой, но там родители написали отказ от получения помощи и вернулись домой.

Спустя четыре дня ситуация лучше не стала, поэтому семья вызвала бригаду платной скорой. Медики заметили, что у девочки из-за язвы от ветрянки посинел язык, сделали укол и посоветовали как можно скорее ехать в инфекционную больницу.

По дороге, на Ленинградском шоссе, девочка начала задыхаться. Семье пытались помочь полицейские, которые остановили проезжавшую мимо машину скорой. Ребенка привезли в Боткинскую больницу, где он скончался.

Ранее мальчик с ДЦП умер в Подмосковье, пока его пьяная бабушка спала на крыльце.

Дети Болезни Москва
22 декабря 2024, 13:01
Мужчина с петардами устроил переполох на юго-западе Москвы
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Житель Москвы днем 22 декабря взорвал петарды и повредил обшивку жилого дома в районе Теплый Стан. Об этом 360.ru сообщил источник.

Очевидцы сообщили, что мужчина с «опухшим лицом» в компании подростка взорвал петарду возле стены дома 12б по Профсоюзной улице.

В результате взрыва отлетели две плитки внешнего фасада. Затем мужчина зашел в аптеку с другой стороны здания и пообещал компенсировать ущерб.

В беседе с 360.ru подполковник запаса советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявлял, что во время проведения спецоперации необходимо ввести уголовную ответственность за взрывы петард и фейерверков в зданиях государственных учреждений и торговых центров.

Днем ранее посетителей эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном из-за похожих на выстрелы звуков. Охранники задержали женщину, которую украинские мошенники убедили прийти и поджечь пиротехнику. Позже фейерверк запустили в отделении почты в Химках , никто не пострадал.

Уголовное дело Мужчины Москва
22 декабря 2024, 12:35
«Все это полумеры». Ответственность за взрывы петард в ТЦ призвали ужесточить
РИА «Новости»
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В России необходимо ввести уголовное наказание за взрывы петард и фейерверков в торговых центрах и зданиях государственных учреждений. Об этом 360.ru сообщил подполковник запаса советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

Днем ранее посетителей эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном из-за звуков, похожих на выстрелы. Охранники задержали пожилую женщину, которую украинские мошенники убедили прийти и поджечь пиротехнику. Позднее фейерверк запустили в отделении почты в Химках.

«Такие административные правонарушения могут рассматривать в суде. Можно назначить 15 суток ареста, что в некоторых случаях станет действенным решением. Но все это полумеры, нужно предотвратить такие посягательства на государственные органы и конституционный строй, ввести уголовную ответственность. Это нужно рассматривать в контексте проведения СВО», - сказал Иванников.

Подполковник в отставке отметил, что было бы безнравственно отмечать Новый год салютами и фейерверками, когда российские бойцы выполняют долг на передовой.

«Те, кто будут пытаться запускать их, не имеют совести, чести и моральных скреп. Внутри нашего государства пытаются посеять панику и вражду, недоверие к власти. Все в комплексе дает основание говорить о новом формате войны», - заключил он.

Также 21 декабря в Королеве злоумышленники взорвали петарды в офисе МФЦ , расположенном в торговом центре «Гелиос».

Военные Взрывы Торговля МФЦ
22 декабря 2024, 12:31
Банкомат подожгли в Академгородке в Новосибирске
Пресс-служба МВД
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В Новосибирске неизвестные подожгли банкомат в Академгородке. Об этом kp.ru сообщили в ГУ МЧС по региону.

В отделение банка неизвестные пришли 21 декабря. На место происшествия вызвали пожарных, но возгорание ликвидировали до приезда специалистов.

«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии. Площадь пожара - два квадратных метра», - уточнили ТАСС в МЧС.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Накануне в Анапе женщина запустила в воздух фейерверк в парковой зоне возле городского отдела МВД. Потом она попыталась облить бензином банкоматы. Злоумышленницу задержали прохожие. Местная жительница заявила, что ей давали указание по телефону.

Банки Пожары Сбербанк

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