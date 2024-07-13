13 июля 2024, 09:19

Авиаслужбы назвали еще одну возможную причину крушения самолета в Подмосковье

РИА «Новости»
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Двигатели Sukhoi Superjet 100 могли отказать из-за попадания в них птиц, что стало причиной крушения. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Столкновение лайнера со стаей птиц на небольшой высоте и при высокой скорости приводит к стремительному развитию катастрофической ситуации. Похожий случай произошел в Соединенных Штатах в 2009 году.

Тогда в оба двигателя Airbus попали птицы. Пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно на реку.

Еще один собеседник агентства предположил, что у Superjet случился критический сбой системы. Причиной авиакатастрофы могли стать неполадки с электроникой.

Накануне в оперативных службах сообщили, что самолет упал под Коломной из-за отказа двигателя. Воздушное судно не было полностью импортозамещенным.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 10:52
Самолет Sukhoi Superjet из Нижневартовска экстренно приземлился в Минводах
РИА «Новости»
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Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минводах. Об этом RT сообщили в транспортной прокуратуре.

Причиной аварийной посадки стали технические неполадки. В прокуратуре не уточнили, о каких именно проблемах идет речь.

О подготовке самолета к аварийной посадке из-за отказа генератора сообщал Telegram-канал «112». На борту воздушного судна находятся 103 человека.

Самолет Sukhoi Superjet 12 июля разбился в Подмосковье. По предварительным данным, произошел отказ двигателя. Еще одна из версий - в самолет врезалась стая птиц.

Борт принадлежал компании «Газпром Авиа» , следователи начали проверку на предприятии, где лайнер проходил техническое обслуживание.

Самолеты
13 июля 2024, 10:35
Дети застряли в лифте горящей многоэтажки в Москве
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Жилой 22-этажный дом загорелся в районе Орехово-Борисово Северное. В лифте горящего здания на высоте 15-го этажа оказались заблокированы несколько детей, сообщил источник 360.ru.

Огонь вспыхнул на 20-м этаже. На место прибыли спасатели.

Пожары Дети Москва
13 июля 2024, 09:07
Пламя охватило частный дом на юго-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Жилой частный дом загорелся рядом со станцией метро «Лермонтовский проспект» в Москве. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что языки пламени охватили кровлю дома, с территории поднимается густой черный дым.

«Сгорел частный дом», - объяснил источник 360.ru.

Пожар произошел рядом с домом 1 на Октябрьском проспекте. По словам другой собеседницы, вспыхнули готовящиеся под снос дома.

«Говорят, частные дома, которые под [идут] под снос», - указала она.

В пресс-службе МЧС 360.ru рассказали, что пожар локализовали, никто не пострадал.

Ранее крупный пожар разгорелся на территории швейного предприятия в поселке Володарского в Ленинском округе. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. Пламя перекинулось на соседние торговые ряды. Из-за пожара обрушилась кровля здания, добавили в министерстве. ЧП ликвидировали 20 специалистов и 10 единиц техники.

Пожары Москва
13 июля 2024, 08:21
Более 20 человек утонули в водоемах России за сутки
РИА «Новости»
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На водоемах страны за прошедшие сутки погибли 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего было зафиксировано 30 происшествий.

Один из случаев произошел в Амурской области на втором Владимирском озере: выпивший 44-летний мужчина во время заплыва скрылся из виду и утонул.

В Орловской области житель решил переплыть реку и пропал. Его тело спасатели нашли в 40 метрах от берега.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Гибнут не только взрослые, но и дети. Ранее мужчина с сыном утонули, плавая на сапборде , в Челябинской области.

Спасатели напомнили об основных правилах: запрещено заплывать за буйки , купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Заходить в водоем нужно постепенно, чтобы не было спазма сосудов.

Спасатели Россия Мужчины Реки Водоемы

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