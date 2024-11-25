Авиакомпания назвала причину возгорания Superjet 100 в Анталье

Прилетевший из Сочи самолет загорелся в Анталье после посадки. Одна из пассажирок рассказала 360.ru о неразберихе в аэропорту.

«Загорелась задняя левая турбина. <…> Самолет жестко приземлился, после удара начался пожар. <…> Сразу. За 30 секунд. Через одну минуту горел сильно. <…> Пожарные приехали быстро, это нас и спасло», - сообщила она.

Члены экипажа открыли только передний выход. Женщине повезло, так как она стояла первой в очереди. Пассажиры спустились по надувному трапу, когда огонь уже вовсю полыхал.

«Люди с маленькими детьми. Никакого представителя компании нет, никакой помощи, ни еды, ни воды. Вещи не отдают, информации никакой. У многих стресс», - пожаловалась пассажирка.

Росавиация сообщила, что самолет Superjet 100 загорелся сразу после приземления в Анталье. Обошлось без погибших. Местные власти заявили, что пострадавших тоже нет, всех 79 пассажиров удалось эвакуировать, а наземные службы потушили огонь.

Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета благополучно доставлены в аэровокзал. «Азимут» готовит резервный борт для обратного рейса, сообщили в авиакомпании.