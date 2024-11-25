Авиакомпания назвала причину возгорания Superjet 100 в Анталье
Российский самолет Superjet 100 загорелся в Турции из-за грубой посадки. Предварительную причину происшествия сообщила пресс-служба авиакомпании «Азимут».
«При посадке самолета авиакомпании „Азимут“, выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», - заявил перевозчик.
Никто не пострадал. Пассажиры благополучно добрались до аэровокзала. «Азимут» предоставит резервный борт для обратного рейса А45052.
О жесткой посадке самолета рассказала одна из пассажирок. По ее словам, задняя левая турбина загорелась сразу после удара. Судя по видео с взлетно-посадочной полосы , огонь охватил большую площадь. Росавиация сообщила, что наземные службы аэропорта Антальи потушили его. Следком России начал проверку.