«Авиационный инцидент». Российский самолет незаконно залетел в Китай

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По данным СМИ, воздушное судно проникло на территорию КНР случайно. Борт подлетал к Благовещенску, но очередь на посадку неожиданно изменилась. Первым должен был сесть вертолет, а самолет попросили подождать.

«Тогда пилоты дали маху и залетели на территорию КНР. Благо всего на несколько секунд», - написали авторы материала.

Затем воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Игнатьево.

Представитель «России» подтвердили РИА «Новости» , что экипаж самолета действительно попросили освободить пространство для вертолета.

Летом прошлого года пассажирский чартерный самолет перевозчика BBN Airlines, следовавший из Осло в Анталью, вошел в беспилотную зону над Украиной. Экипажу пришлось изменить маршрут из-за непогоды.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Красноярск - Благовещенск, незаконно залетел в Китай. В Росавиации произошедшее назвали «авиационным инцидентом», сообщил Telegram-канал Mash.