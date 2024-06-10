Аварийные бригады Москвы перевели на круглосуточное дежурство из-за ливней

По данным синоптиков, в эти дни погода резко ухудшится. Ожидаются ливни с грозой и градом, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады», - отметили в ведомстве.

Горожан и гостей столицы призвали в случае непогоды оставаться дома, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в Москве и Подмосковье повлияет передняя часть обширной циклонической депрессии , которая вытянулась от Скандинавии до Белоруссии.