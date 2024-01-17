Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области

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Он подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал, но без света остались жители Севского, Суземского, Брасовского, Комаричского районов.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к дополнительным источникам питания. Электричество в дома жителей остальных населенных пунктов вернут в самое ближайшее время.

По данным Telegram-канала Mash, аварийную посадку в Брянской области совершил вертолет Ми-8. На борту находились командир экипажа, второй пилот и бортмеханик. Никто из них не пострадал.