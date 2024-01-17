17 января 2024, 15:45

Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области

Global Look Press
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Вертолет совершил аварийную посадку на участке федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина», проходящем около Севского района Брянской области. Повреждения получила линия электропередач, питающая сразу четыре района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал, но без света остались жители Севского, Суземского, Брасовского, Комаричского районов.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к дополнительным источникам питания. Электричество в дома жителей остальных населенных пунктов вернут в самое ближайшее время.

По данным Telegram-канала Mash, аварийную посадку в Брянской области совершил вертолет Ми-8. На борту находились командир экипажа, второй пилот и бортмеханик. Никто из них не пострадал.

Вертолеты Электричество Дороги
17 января 2024, 15:31
Младенец умер в Прокопьевске после падения во время игры
РИА «Новости»
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Девятимесячный младенец умер в Кемеровской области из-за травмы головы. Смерть наступила через три дня после происшествия, которую мать ребенка сначала не придала значения, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, семья, где погиб мальчик, живет в Прокопьевске. Известно, что 12 января ребенок играл с игрушками, но упал и ударился головой. Мать решила, что с сыном все будет в порядке, к врачам не обращаться не стала.

Через два дня состояние ребенка ухудшилось, у него поднялась температура до 37,5. Мама дала ему нурофен и положила спать. Ночью мальчик проснулся и стал сильно плакать, тогда ему уже вызвали скорую. Но прибывшие врачи ничем не смогли помочь младенцу, лишь констатировав его смерть.

Судмедэкспертиза показала, что причиной гибели мальчика стала черепно-мозговая травма, которую он получил несколько дней назад. По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, отметил собеседник Shot.

По его словам, правоохранители проверяют версию о том, что ребенку могли нанести травму умышленно.

Дети Полиция
17 января 2024, 14:28
Поезд сбил человека на севере Москвы
Global Look Press
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Поезд сбил насмерть человека на платформе МЦД «Лианозово» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, приехавшая бригада медиков констатировала смерть. Спасатели транспортировали погибшего мужчину в более доступное место.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино». Очевидцы сообщили, что погибшим было около 20-30 лет.

Поезда МЦД Москва
17 января 2024, 13:44
Пассажир легковушки открыл стрельбу по прохожему в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге пассажир легкового автомобиля Lada, припаркованного рядом с остановкой общественного транспорта, открыл стрельбу по пешеходу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, стрельба произошла в Колпино. Молодой человек несколько раз выстрелил в прохожего, но не попал. Пуля лишь продырявила одежду человека.

После нападения пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват», чтобы задержать нарушителя. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На Петрозаводском шоссе в Петербурге мужчина выстрелил в местную жительницу , которая собиралась кормить бездомных животных. В Кирове женщина повредила камеру в лифте, выпустив по ней очередь из автомата.

Санкт-Петербург Стрельба
17 января 2024, 13:42
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
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Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на камеры видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».

Взрыв сопроводил всполох пламени. От удара в разные стороны разлетелись обломки строения. В небо поднялся столб дыма, после чего на предприятии начался огромный пожар.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева , взрыв раздался в 11:10 по местному времени.

Что стало причиной ЧП, выяснят специалисты. Сначала глава региона сообщал о двух пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе. Затем появилась информация о девяти раненых. Одному оказали медицинскую помощь на месте. Еще троих госпитализировали с ожогами, а пятерых - с разными травмами. Голубев уточнил, что в Шахты выехали представители Минздрава региона.

Появившуюся в Сети информацию об атаке беспилотника не подтвердили. Глава Ростовской области уточнил, что средства противовоздушной обороны в это время не работали.

Пожар на площади в 360 квадратных метров ликвидировали. В тушении огня участвовали 58 представителей МЧС России и 17 единиц техники.

Шахты Пожары Взрывы Заводы

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