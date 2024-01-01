Авария с участием восьми машин произошла на северо-востоке Москвы

Шесть человек оказались под завалами в префектуре Исикава в городе Вадзима после мощного землетрясения. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

По данным издания The Japan Times , еще несколько человек получили травмы в результате обрушений. Двух женщин госпитализировали в городе Авара.

После землетрясения высота волн в Вадзиме достигла 1,2 метра. На земле в городе на местах разломов появились трещины.

Власти префектур Исикава, Ниигата и Тояма проводили эвакуацию из прибрежных зон свыше 50 тысяч человек. Более 36 тысяч домов остались без электричества в префектурах Исикава и Тояма.

Ранее сообщалось о двух погибших в префектуре Исикава в результате серии землетрясений. Их извлекли из-под завалов обрушившихся домов. Японские власти обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры, отметив, что здесь ожидается цунами высотой до пяти метров, писал RT.