01 января 2024, 21:22

Авария с участием восьми машин произошла на северо-востоке Москвы

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Массовое ДТП произошло в Алексеевском районе Москвы на Проспекте Мира. Участниками аварии стали восемь автомобилей, сообщил источник «360» в экстренных службах. Кадры с места попали в распоряжение издания.

Информация о дорожном происшествии поступила в 19:29. По предварительным данным, в районе метро Алексеевская столкнулись две машины.

После удара потерявшие управление автомобили протаранили шесть припаркованных транспортных средств. На месте работают правоохранители спасатели. Медицинская помощь оказали двум участникам ДТП.

Сотрудники ГИБДД временно перекрыли одну полосу общественного транспорта. Движение в сторону Московской области осуществляется по четырем полосам.

Ранее в Северо-Восточном административном округе Москвы легковой автомобиль сбил женщину.

От полученных травм она скончалась на месте.

ДТП Москва 2023
01 января 2024, 22:07
Шесть человек остались плод завалами после землетрясения в Японии
Unsplash
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Шесть человек оказались под завалами в префектуре Исикава в городе Вадзима после мощного землетрясения. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

По данным издания The Japan Times , еще несколько человек получили травмы в результате обрушений. Двух женщин госпитализировали в городе Авара.

После землетрясения высота волн в Вадзиме достигла 1,2 метра. На земле в городе на местах разломов появились трещины.

Власти префектур Исикава, Ниигата и Тояма проводили эвакуацию из прибрежных зон свыше 50 тысяч человек. Более 36 тысяч домов остались без электричества в префектурах Исикава и Тояма.

Ранее сообщалось о двух погибших в префектуре Исикава в результате серии землетрясений. Их извлекли из-под завалов обрушившихся домов. Японские власти обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры, отметив, что здесь ожидается цунами высотой до пяти метров, писал RT.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 17:23
Женщина погибла под колесами автобуса в Москве
РИА «Новости»
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Днем 1 января пассажирский автобус наехал на женщину в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы. В результате ДТП пострадавшая 1999 года рождения скончалась, сообщил источник «360».

По словам собеседника, авария с участием автобуса № 300 произошла, когда он двигался в направлении проспекта Жукова. Никто из пассажиров не пострадал.

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. По предварительным данным, на въезде в тоннель водитель автобуса совершил на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

Сотрудники ГИБДД и оперативно-следственной группы устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Накануне на Рязанском проспекте в Москве столкнулись Nissan и Audi.

Жертвой аварии стал один человек, еще три человека получили ранения.

ДТП
01 января 2024, 16:59
Дома в Новых Химках переключили на резервную подачу тепла после аварии
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Утечка на теплотрассе на улице Бабакина в городском округе Химки привела к временной остановке работы районной тепловой станции (РТС) 240, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей новых микрорайонов. Чтобы люди не замерзли в новогоднюю ночь, дома перевели на резервную систему подачи тепла. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главы округа Дмитрия Волошина.

Там пояснили, что техническое повреждение на трассе и временная остановка работы РТС произошли в 23:30. Прибывшие на место специалисты аварийной службы «Мосэнерго» переключили центральное отопление и горячее водоснабжение отключенных домов на резервную схему.

На месте утечки тепломагистрали работы продолжаются до сих пор, но их завершат полностью до конца дня.

ЖКХ Химки Коммунальные аварии
01 января 2024, 14:05
Породистого щенка выбросили в мусорку в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Жительница Екатеринбурга выбросила породистого щенка в мусорный бак. Об этом сообщил портал Е1.RU.

По информации источника, на территории жилого комплекса «Мир Труд Май» один из местных жителей проходил около контейнера и услышал жалобный писк. На место приехали коммунальные службы, которые вытащили животное.

Позднее стало известно, что женщина сама решила избавиться от щенка. Она рассказала, что спустя час после рождения у животного пропало серцебиение и она его выбросила, уточнил RT.

Волонтеры передали щенка ветеринарам, которые выявили у него аномалию развития суставов задних ног и двустороннюю заячью губу. Понесет ли женщина ответственность за свой поступок, пока что не известно.

Ранее в Иркутске мужчина выбросил собаку с 17 этажа , после чего положил тело в мусорный контейнер. Живодера задержали полицейские.

Женщины Собаки Животные Екатеринбург

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