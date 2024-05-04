Авария с участием мотоцикла и Porsche произошла в Москве, один человек пострадал
В Москве на Пресненской набережной произошла авария с участием мотоцикла и иномарки Porsche. Водитель байка пострадал, сообщил источник 360.ru.
Мотоциклиста осмотрели врачи скорой помощи. У пострадавшего диагностировали переломы, его госпитализировали в ГКБ имени Боткина.
Разлива топлива на месте аварии не произошло. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Накануне ребенок попал под колеса мотоцикла во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, подробности о его состоянии не уточнялись.
Еще одна авария с участием мотоцикла произошла на Северо-Восточной хорде в столице.
Байк врезался в автомобиль , мотоциклист вылетел из седла и упал на встречку, попав под колеса машины.