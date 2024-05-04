Авария с участием мотоцикла и Porsche произошла в Москве, один человек пострадал

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Мотоциклиста осмотрели врачи скорой помощи. У пострадавшего диагностировали переломы, его госпитализировали в ГКБ имени Боткина.

Разлива топлива на месте аварии не произошло. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне ребенок попал под колеса мотоцикла во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, подробности о его состоянии не уточнялись.

Еще одна авария с участием мотоцикла произошла на Северо-Восточной хорде в столице.

Байк врезался в автомобиль , мотоциклист вылетел из седла и упал на встречку, попав под колеса машины.