04 августа 2024, 17:11

Авария с фурой парализовала движение на трассе М-2 в Подмосковье

Телеканал «360»
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Фура и легковушка не поделили дорогу на 113-м километре трассы «Крым» в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказалось фото с места происшествия.

По данным источника 360.ru, прицеп большегруза перевернулся и заблокировал проезд по всем полосам. Тягач смял разграничительный барьер, а легковушка оказалась зажата между прицепом и другим ограждением.

На месте происшествия работают оперативные службы. По данным сервиса «Яндекс Карты», на трассе М-2 в районе аварии растянулась пробка на пару километров. Подробности происшествия выясняются.

Ранее ДТП с грузовиком произошло на МКАД. Фура с арбузами, врезалась в дорожный кран. Груз рассыпался по дороге.

Фото ДТП Дороги
04 августа 2024, 15:42
Двух маленьких детей бросили в запертой машине на парковке ТЦ в Москве
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На подземном паркинге в Москве обнаружили машину с запертыми детьми. Очевидцы не стали дожидаться их родителей и вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

По его информации, белая Skoda стояла на подземном паркинге ТРЦ «Хорошо» на Хорошевском шоссе, 27. Двух детей оставили в машине за закрытыми окнами и дверьми, они плакали, подчеркнул собеседник 360.ru.

Одному ребенку на вид около двух лет, младшему - до года.

В 2024 году в Москве произошло несколько похожих случаев. Женщина случайно закрыла грудного ребенка в Porsche недалеко от Красной площади и не смогла разблокировать двери. Спасателям пришлось разбить окно. В коммунарке другая мать оставила полуторагодовалого сына в автомобиле Hyundai. Дверь захлопнулась, и женщина позвала на помощь. Иномарку вскрыли слесарным инструментом.

Спасатели Дети Машины Москва
04 августа 2024, 13:15
Все умерли на месте. Самому младшему погибшему в страшном ДТП в Новой Москве было 15 лет
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Тела трех человек извлекли из разбившейся иномарки в селе Ознобишино в Новой Москве. Кадры с места аварии опубликовала столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, водитель Peugeot не справился с управлением и влетел в дерево. После этого он и еще два человека, которые находились с ним в салоне авто, погибли на месте.

Установлено, что пассажирами были 15-летний молодой человек и 23-летняя девушка. Информация о личности человека, управлявшего иномаркой, устанавливается.

ДТП Москва
04 августа 2024, 12:14
«Без разговоров началась драка». Очевидец снял на видео ночную поножовщину в Коммунарке
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Ночью возле жилого дома на улице Лазурной в Коммунарке произошла массовая драка с поножовщиной. Зачинщиков увезли в полицию. Подробностями случившегося с 360.ru поделился очевидец побоища.

«Началось все с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека восточной национальности. Без разговоров началась драка. Потом жители дома вызвали скорую и полицию», - рассказал он.

Собеседник 360.ru также предоставил видео с места драки. Судя по кадрам, на парковке сцепились около 13 мужчин. По словам очевидца, прибывшие правоохранители задержали приехавших на фургоне людей.

Местные жители в соцсетях отмечают, что участники ночного конфликта не только распускали руки и громко выясняли отношения, но и протыкали колеса стоящим поблизости машинам.

Накануне стало известно о серьезной травме, которую получил спортсмен Дмитрия Двали. Чемпион России и Европы по боксу заступился за подростка, которого избивали в Феодосии, и в итоге лишился глаза.

Драки Задержания Мигранты Преступления Полиция Москва
04 августа 2024, 09:59
Жильцов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле пустили в квартиры за вещами
РИА «Новости»
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Жильцы частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали заходить в уцелевшие квартиры за вещами. Людей сопровождают пожарные и спасатели, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

«Бесплатно владельцы нескольких грузовых „Газелей“ предлагают перевезти тяжелые вещи», - добавил он.

На понедельник запланирован прием жителей дома в администрации Дзержинского района. Горожане лично пообщаются с властями. Для пострадавших при ЧП также создали специальный чат, куда они могут направлять обращения по поводу выплат, социальных и хозяйственных вопросов.

Жилая пятиэтажка на Сибирской улице частично обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек. Среди погибших - испытатель российских танков Анатолий Огарков , который был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе». Под завалами его искали больше суток.

Пострадали 26 жителей , в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП.

Жителям, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Семьям оказывают всю необходимую помощь, власти разрабатывают план по расселению людей.

Спасатели Обрушения Газ Квартиры

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