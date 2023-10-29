Авария с двумя легковушками произошла на юге МКАД
Столкновение двух автомобилей произошло на внутренней стороне 26-го километра МКАД перед развязкой с Липецкой улицей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс. Источник «360» в экстренных службах столицы уточнил, что в аварии пострадали мужчина и женщина.
Собеседник заявил, что столкнулись Kia Sportage и Nissan Murano. В аварии пострадали два человека. Прибывшие на место врачи диагностировали у мужчины перелом ключицы и ушиб грудной клетки у женщины.
В дептрансе подчеркнули, что в обстоятельствах аварии разберутся дорожные службы города. Пострадавшие машины уже убрали. Движение по трассе открыли по всем полосам.