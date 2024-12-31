31 декабря 2024, 15:41

Авария с двумя автобусами произошла на севере Москвы

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Днем 31 декабря на севере Москвы столкнулись два автобуса. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Авария произошла около 12.30 в районе Западное Дегунино на Ижорской улице, неподалеку от дома № 6.

Врезались автобусы 270 и 673-го маршрутов, которые принадлежат коммерческому перевозчику ООО «Трансавтолиз». Обошлось без пострадавших. Подробности ДТП теперь устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на востоке столицы случилась авария с такси , в которой пострадали трое детей. Семилетний ребенок, находившийся в одной из машин, получил ушиб головы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичам стоит быть внимательнее на дорогах 1 и 2 января 2025 года. В столице ожидается гололед.

ДТП Автобусы Москва
31 декабря 2024, 11:59
Трех пострадавших при крушении самолета в Актау россиян выписали из больниц
РИА «Новости»
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Среди россиян, которые пострадали в авиакатастрофе в Актау, трое остаются в тяжелом состоянии. Еще трех человек выписали из больниц, сообщили в Минздраве.

«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния», - отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Лечение в стационарах, добавил он, продолжают шесть человек. Состояние трех пострадавших медики до сих пор оценивают как тяжелое.

«Еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести», - сказал Кузнецов.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. В течение 30 дней правительственная комиссия Казахстана по расследованию причин крушения озвучит предварительные выводы о случившемся.

Минздрав Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
31 декабря 2024, 09:24
Самую большую сумму перевода мошенникам в 2024 году назвали в МВД
РИА «Новости»
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Один человек перевел мошенникам около 180 миллионов рублей, это наибольшая подобная сумма в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что не ведут подробную статистику по сумме ущерба для каждого из потерпевших.

«Как пример, в 2024 году ущерб от совершенного с использованием коммуникационных технологий в отношении физического лица хищения составил около 180 миллионов рублей», - заявили в МВД.

При этом средства перевели на счет злоумышленников без привлечения курьеров. В пресс-службе отметили, что мошенники стали тщательней координировать действия потерпевших, вовлекая их в оформление займов или кредитов, продажу недвижимости.

Ранее в МВД заявили об активизации телефонных аферистов перед Новым годом. Они придумали новую схему обмана, уговаривая жертв даже пойти на преступление.

МВД РФ Мошенничество Россия
31 декабря 2024, 05:15
Специалисты из РФ примут участие в изучении черных ящиков лайнера AZAL в Бразилии
РИА «Новости»
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Российские специалисты наравне с коллегами из Казахстана и Азербайджана приедут в Бразилию, чтобы участвовать в расшифровке черных ящиков с потерпевшего крушение самолета Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщили на сайте бразильских ВВС.

Три российских специалиста и такое же число азербайджанских экспертов будут следить за процессом расшифровки данных черных ящиков, которые прибудут в центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) 31 декабря.

После завершения работ всю полученную информацию передадут Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана в соответствии с принятыми международными протоколами.

Специалисты CENIPA используют «технологию трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета». Это позволит им точно определить такие параметры, как траектория движения лайнера, его скорость и высоту, а также работу системы и органов управления полетом.

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что промежуточные выводы расследования причин авиакатастрофы озвучат в течение 30 дней.

Казахстан Бразилия Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
31 декабря 2024, 01:15
Силовики объявили розыск трех вооруженных дезертиров в Белгородской области
РИА «Новости»
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Полиция в Белгородской области объявила в розыск трех дезертиров, сбежавших с оружием из штурмовой роты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Трое рядовых штурмовой роты <…> сбежали с автоматами 30 декабря. Их поиск пока не дал результатов», - уточнил канал.

Вооруженных дезертиров разыскивает личный состав регионального УМВД.

До этого силы спецподразделения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали двух пьяных дезертиров в Белоострове, сбежавших из зоны спецоперации. По данным «Фонтанки», оба подписали контракт с Минобороны РФ, находясь в колонии.

Ранее комитет госбезопасности Республики Южная Осетия сообщил о задержании южноосетинскими пограничниками беглого российского военного и его пособников на границе с Грузией. Дезертира вернули в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Его пособников из Грузии суд в Цхинвале заключил под стражу.

Военные Полиция Белгородская область

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