Авария произошла на Калужском шоссе в Москве

По его данным, утром 14 ноября на Калужском шоссе столкнулись два легковых автомобиля Lexus. Из-за аварии перекрыли три полосы движения. На место прибыли сотрудники ДПС и медики.

О причинах ДТП пока ничего не известно. Все обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Накануне в Москве в аварии на Варшавском шоссе столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси. В столичной прокуратуре уточнили, что машина такси на светофоре толкнула впереди стоящий автомобиль. Тот в свою очередь продвинулся вперед и задел вторую легковушку. Та от удара выехала на пешеходный переход. При этом один из автомобилей загорелся.