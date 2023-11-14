14 ноября 2023, 13:12

Авария произошла на Калужском шоссе в Москве

Фото: freepik.com
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В Москве произошло ДТП на Калужском шоссе в сторону области. В результате произошедшего обошлось без пострадавших, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, утром 14 ноября на Калужском шоссе столкнулись два легковых автомобиля Lexus. Из-за аварии перекрыли три полосы движения. На место прибыли сотрудники ДПС и медики.

О причинах ДТП пока ничего не известно. Все обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Накануне в Москве в аварии на Варшавском шоссе столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси. В столичной прокуратуре уточнили, что машина такси на светофоре толкнула впереди стоящий автомобиль. Тот в свою очередь продвинулся вперед и задел вторую легковушку. Та от удара выехала на пешеходный переход. При этом один из автомобилей загорелся.

ДТП Москва 2023
14 ноября 2023, 11:03
Расследование экстренной посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском продолжили
РИА «Новости»
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Проверку после сентябрьской посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирской области не завершили. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил на пленарной сессии форума «Транспорт России», что расследование продолжили, сообщил ТАСС.

«Отдельная история по случившемуся с воздушным судном „Уральских авиалиний“. Расследование продолжается, и оно связано сугубо с вопросами безопасности полетов», - сказал он.

Дмитрий Ядров заявил, что Росавиация плотно сотрудничает с авиакомпанией. Ее специалистов пригласили на совещание 13 ноября и заседание 15 ноября.

Утром 12 сентября Airbus A320 со 159 пассажирами, летевший из Сочи в Омск, из-за неполадок гидросистемы запросил экстренную посадку в Новосибирске, но из-за нехватки топлива сел в пшеничном поле в Убринском районе. Власти Омской области пообещали наградить пилотов.

Первое расследование Росавиации показало, что давление в «зеленой» гидросистеме опустилось из-за повреждения изношенного шланга. По мнению специалистов, экипаж неправильно определил положение шасси и не рассчитал запасы топлива.

«Известия» сообщили, что начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров поручил провести новую проверку.

Авиация Уральские авиалинии Самолеты
14 ноября 2023, 10:59
Иностранцев задержали в Москве по подозрению в организации незаконной миграции
Фото: «МВД Медиа»
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Московским полицейским удалось задержать подозреваемых в организации незаконной миграции четверых жителей Москвы, двое из которых — иностранцы. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы для законного пребывания в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Московским полицейским удалось задержать подозреваемых в организации незаконной миграции четверых жителей Москвы, двое из которых - иностранцы. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы для законного пребывания в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с марта прошлого года злоумышленники изготавливали и продавали иностранцам поддельные миграционные карты с отметкой о пересечении российской госграницы, а также уведомления о постановке на учет по месту пребывания.

В домах подозреваемых во время обысков нашли бланки, печати, готовые документы, гаджеты и клиентскую базу. Следователи предъявили задержанным обвинение в организации незаконной миграции. Двоих отправили в изолятор, остальные будут находиться под домашним арестом.

Правоохранители продолжат устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а также личностей нелегалов, которые воспользовались криминальными услугами, добавила Волк.

Ранее нелегальным мигрантам в России захотели запретить заключать браки и открывать счета. МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму.

Мигранты Москва 2023
14 ноября 2023, 10:46
Бездомная собака напала на первоклассницу в ХМАО
Unsplash
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Бродячая собака вцепилась зубами в лицо первоклассницы в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по ХМАО.

По информации ведомства, все случилось в городском поселении Федоровский Сургутского района. Семилетняя девочка получила травмы лица.

Как уточнил Telegram-канал «112» , девочка гуляла с братом после школы, и они встретили собаку. Животное выглядело миролюбивым, и школьница решила его погладить. Однако пес бросился на нее.

Ребенку потребовалась экстренная госпитализация и операция. Медики сообщили, что пока губы девочки останутся деформированными - полностью восстановить их в данный момент не удастся. Девочка в глубоком шоке и не прекращает плакать.

Следователи начали проверку по сообщению о нападении пса на ребенка. Они установят все обстоятельства происшествия. Степень вреда, причиненного здоровью девочки, установит судмедэкспертиза. Кроме того, сотрудники СК оценят действия ответственных за своевременный отлов бездомных животных в муниципалитете.

Собаку уже отловили, она чипирована. Судьбу животного определят компетентные службы.

ХМАО Дети Собаки СК РФ Животные Следственный комитет России
14 ноября 2023, 08:27
Движение на Филевской линии московского метро восстановили после сбоя из-за человека на путях
Сайт мэра и правительства Москвы
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На голубой ветке столичной подземки движение поездов ввели в график. Между станциями метро «Киевская» и «Кунцевская» не ходили составы из-за человека на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на Филевской линии (4) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве уточнили, что во вторник утром на голубой ветке метро на рельсах оказался человек. По этой причине временно приостановили движение составов.

О состоянии пассажира не уточняется. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Накануне человек упал на пути на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов.

Ранее человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве. Данных о его состоянии и причинах произошедшего нет.

Метро Москва 2023

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