Авария оставила дома в центре Севастополя без света

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Он добавил, что время ремонта может занять от 15 минут до двух часов. Пока рабочие занимаются восстановлением электросети, потребителей подключили к резервным источникам электроснабжения.

«Время на устранение технологического нарушения - от 15 минут до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», - написал Горлов.

В середине января авария на Балаклавской тепловой станции оставила без света несколько городов Крыма и часть Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что из-за ложного срабатывания газового оборудования отключились сразу два энергоблока.

Прибывшие на место аварийные бригады в течение часа провели перезапуск станции, вернув свет в дома жителей.