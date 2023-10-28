Авария на шахте в Казахстане унесла жизни более 20 человек
Число погибших в результате ЧП на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 21. Под землей могут оставаться еще 23 горняка. Об этом сообщила пресс-служба компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
«В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены», - указали в публикации.
Уточняется, что спасатели вывели на поверхность 208 горняков из 252. За медпомощью обратились 18 человек. Работы по поиску остальных людей продолжились.
Кроме того, правительство Казахстана приступило к завершению сделки с «Арселормиттал Темиртау» по передаче республике права собственности на компанию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО „Арселормиттал Темиртау“, завершается оформление сделки по передаче права собственности», - говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прервать сотрудничество с компанией после ЧП.
По предварительным данным, горняки погибли из-за пожара , вызванного взрывом газометана в лаве. Ранее было известно о 20 жертвах аварии.