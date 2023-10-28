Авария на шахте в Казахстане унесла жизни более 20 человек

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«В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены», - указали в публикации.

Уточняется, что спасатели вывели на поверхность 208 горняков из 252. За медпомощью обратились 18 человек. Работы по поиску остальных людей продолжились.

Кроме того, правительство Казахстана приступило к завершению сделки с «Арселормиттал Темиртау» по передаче республике права собственности на компанию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО „Арселормиттал Темиртау“, завершается оформление сделки по передаче права собственности», - говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прервать сотрудничество с компанией после ЧП.

По предварительным данным, горняки погибли из-за пожара , вызванного взрывом газометана в лаве. Ранее было известно о 20 жертвах аварии.