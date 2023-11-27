Авария на магистральном трубопроводе оставила тысячи жителей Владивостока без отопления

Авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения случилась 27 ноября около полудня (05:00 по московскому времени). Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения. Коммунальщики занялись восстановительными работами, а прокуратура Ленинского района Владивостока устроила проверку на предмет исполнения требований законодательства при содержании теплосетей и сроков устранения поломки.

Горячую воду и отопление отключили в историческом центре города, сообщил РБК. В зону отключения вошли более 200 домов на Пушкинской, Светланской и прилегающих к ним улицах. Авария произошла в разгар непогоды.

Администрация Владивостока сообщила о выпадении до четырех миллиметров снега и ветре скоростью до 20 метров в секунду.

В Крыму из-за ураганного ветра почти 500 тысяч человек остались без электричества. В одной только Евпатории пострадали семь жителей.

Центр Владивостока из-за аварии на магистральном трубопроводе остался без отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали более шести тысяч абонентов.

Прокуратура Приморья сообщила о начале проверки.