Аварии с мотоциклами в Москве унесли жизни 37 человек с начала года

В ведомстве уточнили, что всего с января по октябрь 2023 года в столице произошло 743 ДТП с участием мотоциклистов.

Самым распространенным нарушением, которое приводило к авариям, автоинспекторы назвали несоответствие скорости конкретным условиям движения. Еще частыми причинами ДТП становились неправильный выбор дистанции и нарушение правил расположения транспортного средства на дорогах.

Представители ГИБДД призвали байкеров завершить мотосезон из-за наступления холодов и возобновить его весной.

Также с начала года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет.