Атаку беспилотника отразили в Одинцове

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«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника», - объявил он.

Экстренные службы, по словам мэра, выехали к месту происшествия. Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировали, медпомощь не потребовалась.

Российские военные 19 декабря перехватили беспилотники в Козельском районе Калужской области и трижды в Брянской области.

В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале , что никто не пострадал.