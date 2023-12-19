19 декабря 2023, 12:54

Атаку беспилотника отразили в Одинцове

РИА «Новости»
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В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника», - объявил он.

Экстренные службы, по словам мэра, выехали к месту происшествия. Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировали, медпомощь не потребовалась.

Российские военные 19 декабря перехватили беспилотники в Козельском районе Калужской области и трижды в Брянской области.

В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале , что никто не пострадал.

Одинцово Беспилотники Сергей Собянин Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
19 декабря 2023, 12:50
Змею поймали в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Жители дома на улице Зарайская обнаружили в подъезде змею. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Об инциденте рассказала местная жительница. По ее словам, найденную рептилию удалось посадить в банку. Пойманное животное не успело никому причинить вреда.

Змею поймал работающий на участке дворник. Он рассказал, что инцидент произошел накануне вечером, в 5-6 часов вечера.

«Вчера у подъезда поймали, она у меня в бутылке лежит», - сообщил работник.

К месту происшествия вызвали специалистов, чтобы проверить помещение на наличие других змей. О происхождении найденной рептилии ничего не известно.

Несколько дней назад прохожий нашел змею в коробке прямо у остановки на Беловежской улице. Там неизвестный выбросил или потерял рептилию, которая оказалась маисовым полозом. Ее забрали спасатели.

Животные Москва 2023
19 декабря 2023, 12:03
Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве
РИА «Новости»
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На территорию посольства Кении в Лопухинском переулке в Москве проникли двое бездомных и устроили в помещениях беспорядок. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, бомжи вскрыли дверь с магнитным замком, просто дернув ее посильнее, и легко проникли внутрь. Они бродили по второму этажу здания, исследуя помещения, ели найденную еду, курили и употребляли спиртные напитки.

Полицейский полк по охране диппредставительств задержал бездомных. В отношении них выписали административные протоколы. Их судьбу определит Хамовнический суд.

Осенью бездомный проник в женскую душевую общежития МГИМО. Его по запаху обнаружили жильцы. Новый «студент» не хотел покидать захваченную территорию, его пришлось оттуда доставать силой вызванному наряду полиции.

Африка Москва 2023
19 декабря 2023, 08:22
Жительница Екатеринбурга держала малолетнюю дочь взаперти
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку сообщений о жительнице Екатеринбурга, которая держала 13-летнюю дочь взаперти. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следком проверит информацию, что девочка никогда не посещала школу, потому что мама не выпускала ее из квартиры. Кроме того, она проживала в антисанитарных условиях, без должной одежды и питания.

Ведомство установит обстоятельства, условия и причины, которые могли способствовать этой ситуации. СК даст правовую оценку работе органов системы профилактики, после чего вынесет процессуальное решение.

В октябре в Москве следователи завели уголовное дело по факту истязания восьмимесячного ребенка. Мальчика нашли в захламленном помещении, после чего его экстренно доставили в больницу. На допросе стало известно, что его маму уже лишили прав родителя в отношении двоих других детей.

Дети Екатеринбург Следственный комитет России
19 декабря 2023, 04:24
Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим мужчиной на борту
РИА «Новости»
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Норвежские власти отказали в экстренной посадке российскому самолету с умирающим пассажиром на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на других участников авиарейса.

« Рейс компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского Варадеро вылетел сегодня в 11:25. После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение», - уточнил канал.

По словам других пассажиров, пилотам не разрешили посадку в одном их ближайших аэропортов Норвегии, поэтому они объявили о развороте и возвращении в Москву.

Самолет успешно приземлился в Шереметьево. Тяжелобольного пассажира сразу увезли на машине скорой помощи.

Ранее телеканал NRK сообщил, что в Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines, так как экстренные медицинские случаи позволяют это сделать.

Авиация Болезни Норвегия Самолеты

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