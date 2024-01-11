Асфальт провалился на дороге в центре Москвы

Крупный фрагмент дорожного полотна у пешеходного перехода ушел под землю 11 января. По счастливой случайности машин рядом с провалом не оказалось. Очевидцы происшествия сразу сообщили о ЧП в коммунальные службы.

Что послужило причиной провала площадью несколько квадратных метров, пока не известно. Опасный участок уже огородили лентой.

Накануне в нескольких районах столицы прорвало трубы, что стало причиной серьезных потопов в жилых зданиях, например, в ЖК «Город на реке Тушино-2018» на Волоколамском шоссе. На следующий день подземный паркинг этого комплекса затопило кипятком.