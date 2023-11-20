Артисты Серовского театра драмы попали в ДТП с пожаром на Урале

Дорожная авария произошла в минувшую пятницу, 17 ноября. Пострадавших артистов госпитализировали.

«На сегодняшний день проведены и проводятся необходимые медицинские операции», - подчеркнули в пресс-службе.

По последней информации от лечащих врачей, Белова и Демидов находятся в стабильном состоянии. У Брызгалова оно остается критическим.

«В дальнейшем каждому из них предстоят лечение и реабилитация», - заключили в театре.

По данным Ura.ru , артисты ехали в одном из автомобилей, попавшем в ДТП на 191-м километре трассы Серов - Екатеринбург.

По предварительной информации регионального УГИБДД , авария произошла следующим образом: водитель Toyota Avensis, двигаясь в сторону Екатеринбурга, отвлекся, потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, которая загорелась после удара «В результате ДТП пострадали девять человек, пятеро из которых - пассажиры Lada. <…> Все пострадавшие доставлены в больницы Красноуральск и Кушвы. Автомобиль Lada выгорел, восстановлению не подлежит», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За рулем Toyota Avensis, как уточнили в УГИБДД, был 29-летний житель Верхней Салды. Мужчину 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Lada управлял 32-летний житель Нижнего Тагила.