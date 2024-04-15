15 апреля 2024, 20:25

Арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признали законным

Читайте нас в: Google Новости

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Аминчона Исломова*. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, он вместе со своим братом продал террористам автомобиль, на котором они приехали в концертный зал, а после совершения преступления пытались на нем скрыться.

Обвиняемый не согласился с решением суда. Однако апелляционную жалобу адвокатов оставили без удовлетворения. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали 143 человека. В рамках следствия сейчас проходят 11 человек. По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Генпрокуратура РФ Мосгорсуд Теракт в «Крокусе»
15 апреля 2024, 18:49
Бутылка взорвалась в руках шестилетнего ребенка в Марьиной Роще, мальчик пострадал
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Стеклянная бутылка взорвалась в руках шестилетнего ребенка в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще. Как сообщил источник «360», мальчик пострадал.

«Лицо красное. Возможно, аллергическая реакция», - передал источник.

Ожогов мальчик не получил. Взрыв прогремел, когда с сосудом играли двое детей. Обошлось без дальнейшего возгорания. Сейчас с пострадавшим ребенком находится бабушка. Подробности происшествия выясняются.

Ранее четыре ребенка погибли при пожаре в Воскресенске. Возгорание началось в частном доме, пламя охватило 150 квадратных метров здания.

Пожары Дети Взрывы
15 апреля 2024, 18:16
Воздушную тревогу отменили в Севастополе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Севастополе отменили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Сирены проработали почти два часа.

«Отбой воздушной тревоги!» - написал Развожаев.

Из-за опасности временно останавливали движение по Крымскому мосту, но затем его восстановили. По данным на 18:00, в очереди со стороны Тамани находится 328 авто, а со стороны Керчи - 213. Время ожидания для водителей составляет около часа, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

Ранее украинские военные пытались атаковать российскую территорию с помощью беспилотников.

Пять вражеских дронов российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Черным морем.

Беспилотники Крымский мост Военные Дороги Севастополь Водители
15 апреля 2024, 17:00
Семья из трех человек погибла при пожаре в Ногинске
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина, женщина и их 14-летний сын погибли при пожаре в частном доме в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, ЧП случилось на улице Ленина 13 апреля. Погибшему мужчине было 47 лет, женщине - 42. Их тела нашли на месте после тушения пожара. У них наблюдались признаки отравления угарным газом, кроме того, на телах было множество ожогов.

Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия и расследование возбужденного следователями уголовного дела. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) грозит ограничением свободы, принудительными работами либо лишением свободы на срок до четырех лет - возможно, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Уголовное дело Пожары Прокуратура РФ Семья Богородский
15 апреля 2024, 15:22
«Не нужно уповать на авось». Жителей Кургана призвали срочно эвакуироваться
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
На Курган идет «колоссальный объем воды», жителям нужно срочно эвакуироваться. Об этом предупредил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города. <…> Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы и все обходилось», - призвал глава региона.

Он отметил, что космоснимок, на котором видна голова паводка, сделали ночью, фотоснимок - уже днем. Очень медленное снижение уровня воды в Звериноголовском также указывает на огромный объем движущейся по Тоболу водной массы.

Паводок уже отрезал микрорайон Нижняя Утятка, вода переливается через Малочаусовский мост. Начинает подтапливаться правобережная часть города. Существует вероятность того, что СНТ и ДНТ на правом берегу Тобола полностью отрежет и затопит. Вдобавок к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1,3 миллиарда кубометров воды из Казахстана - это в два раза больше, чем объем сбросов 1994 года.

Шумков подчеркнул, что все находящиеся под угрозой микрорайоны, садовые и дачные некоммерческие товарищества прошли «не по разу» и оповестили. Однако никакие системы информирования и эвакуации не могут быть эффективными, если жители не прислушаются к властям.

«Увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым», - резюмировал губернатор.

Он также призвал забрать документы и ценные вещи. По словам Вадима Шумкова, надвигается «не просто паводок , а реальная угроза».

Курган Паводки Курганская область Эвакуации

Новости по теме