30 января 2024, 19:49

«Апокалипсис сегодня». Пользователи пожаловались на невозможность открыть российские сайты

Unsplash
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Сбой в доменной зоне RU произошел вечером 30 января. Информация о невозможности открыть российские сайты появилась, в частности, на сайте downradar.ru.

«Не отдается ru зона через публичный DNS Googl’a и CloudFlare», - поделился один из пользователей.

«Апокалипсис сегодня? Ничего не работает», - заметил автор другого комментария.

Сложности возникли и с работой банковских приложений.

«Не получается оплатить товар! Не загружается платежная страница банка! Пишет на английском „Ошибка“!» - пожаловались участники обсуждения.

Несмотря на большое количество обращений на этом сайте, стоит отметить, что с проблемой столкнулись не все. Некоторые подписчики «360» также сообщали о сложностях с тем, чтобы открыть сайт, у других все работало нормально.

Интернет
30 января 2024, 20:28
Жертвами столкновения иномарок в Саратовской области стали три человека
Telegram
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Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло около села Безымянное Энгельсского района Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson пошел на обгон грузовика и выехал на левую полосу, не убедившись в безопасности маневра. На встречу разогнавшейся машине в этот момент ехала Kia Rio. В результате произошло лобовое столкновение.

В ведомстве заявили, что в аварии погибли и получили травмы несколько человек. Пострадавших забрали в больницы прибывшие на место медики.

Конкретные данные по жертвам ДТП привел в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин со ссылкой на заявление главы региональной службы спасения Никиту Зраду.

Он уточнил, что в результате аварии погибли три человека, травмы различной степени тяжести получили двое. Прибывшие на место происшествия спасатели достали выживших из искореженных машин для передачи медикам, а после занялись деблокировкой, чтобы достать погибших.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции региона.

Прокуратура РФ ДТП Машины
30 января 2024, 20:19
Женщина-водитель влетела в автобус в Воскресенске и погибла
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Автомобиль Lada врезался в рейсовый автобус на седьмом километре трассы Воскресенск — Виноградово. В результате погибла женщина — водитель легковушки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Кадры с места ДТП попали в распоряжение «360».

Авария произошла в 17:20 по московскому времени. По предварительным данным, Lada выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с рейсовым автобусом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля - женщина 1992 года рождения - погибла на месте. Других пострадавших нет», - указали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничили. Водителям рекомендовали выбирать другие пути объезда.

Очевидец аварии в беседе с «360» рассказал, что видел, как легковой автомобиль буквально вылетел из-под автобуса и задымился.

«Девушка на момент аварии была жива, она хрипела. Была без сознания», - отметил он.

ДТП Автобусы Водители Lada Воскресенск
30 января 2024, 19:00
Пожарные спасли трех человек с крыши горевшего здания в Москве
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Спасатели сняли трех человек с крыши административного здания на улице Гиляровского, 29, в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Днем 30 января на втором этаже здания загорелись строительные материалы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. В результате возгорания никто не пострадал.

В прошлом году здесь находилось отделение КПРФ, но сейчас это помещение пустует. К зданию, которое подлежит реконструкции, примыкает Музей пожарной охраны. Источник «360» сообщал, что из горящего помещения спасли трех человек.

Пожары Москва
30 января 2024, 18:08
Водитель автобуса с детьми-хоккеистами на Урале мог превысить скорость
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Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в районе поселка Верх-Нейвинский, мог превысить скорость. Стрелка спидометра замерла на отметке 100 километров в час. Полиция возбудила уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В ходе тщательного осмотра технического состояния Yutong установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре 100 километров в час. <…> По пункту 10.3 ПДД России, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 километров в час», - сказал он.

Правоохранители выяснили, что от железнодорожного вокзала Челябинска до места ДТП автобус проехал 294 километра за 3,5 часа. Они назначили автотехническую экспертизу, чтобы прояснить обстоятельства аварии.

Уголовное дело возбудили по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Горелых заявил, что водителя привлекут к административной ответственности по статье 12.5 КоАП России «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». Представитель МВД сообщил, что всего в аварии погибли четыре человека , за медпомощью обратились шестеро детей.

Автобус Yutong вез детскую хоккейную команду с соревнований. В районе Верх-Нейвинского лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу перед машиной Citroen.

Представитель спортшколы сообщил «360», что перевозчика наняли по договору.

МВД РФ ДТП Автобусы Свердловская область Полиция

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