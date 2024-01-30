«Апокалипсис сегодня». Пользователи пожаловались на невозможность открыть российские сайты
Сбой в доменной зоне RU произошел вечером 30 января. Информация о невозможности открыть российские сайты появилась, в частности, на сайте downradar.ru.
«Не отдается ru зона через публичный DNS Googl’a и CloudFlare», - поделился один из пользователей.
«Апокалипсис сегодня? Ничего не работает», - заметил автор другого комментария.
Сложности возникли и с работой банковских приложений.
«Не получается оплатить товар! Не загружается платежная страница банка! Пишет на английском „Ошибка“!» - пожаловались участники обсуждения.
Несмотря на большое количество обращений на этом сайте, стоит отметить, что с проблемой столкнулись не все. Некоторые подписчики «360» также сообщали о сложностях с тем, чтобы открыть сайт, у других все работало нормально.