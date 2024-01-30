«Апокалипсис сегодня». Пользователи пожаловались на невозможность открыть российские сайты

Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло около села Безымянное Энгельсского района Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson пошел на обгон грузовика и выехал на левую полосу, не убедившись в безопасности маневра. На встречу разогнавшейся машине в этот момент ехала Kia Rio. В результате произошло лобовое столкновение.

В ведомстве заявили, что в аварии погибли и получили травмы несколько человек. Пострадавших забрали в больницы прибывшие на место медики.

Конкретные данные по жертвам ДТП привел в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин со ссылкой на заявление главы региональной службы спасения Никиту Зраду.

Он уточнил, что в результате аварии погибли три человека, травмы различной степени тяжести получили двое. Прибывшие на место происшествия спасатели достали выживших из искореженных машин для передачи медикам, а после занялись деблокировкой, чтобы достать погибших.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции региона.