Аниматор обвинила московскую предпринимательницу в избиении

По данным издания, совладелица столичной компании «Сипиай групп» наняла аниматора для праздника в честь 10-летнего юбилея своей дочери. Девушка должна была развлекать детей в салоне лимузина, который катал их по Москве. Спустя три часа празднования часть девочек предпочла поиграть в смартфоне, и мама виновницы торжества указала исполнительнице на ее некомпетентность.

Девушка рассказала журналистам, что в конце мероприятия нанимательница заплатила ей 10 тысяч рублей вместо 16. Аниматор потребовала полную оплату, в ответ на это работодательница набросилась на нее, ударила по голове и расцарапала лицо.

Предпринимательница в свою очередь заявила Shot, что не трогала девушку. Женщина лишь возмутилась, что она начала при детях громко решать денежный вопрос, и решила «защитить их от кричащего аниматора».

Пострадавшая зафиксировала побои и заявила в полицию. Из-за расцарапанного лица она вынуждена временно прекратить работу, поэтому будет требовать компенсацию, равную своей зарплате.

Ранее на северо-западе Москвы во время детского праздника пострадала 10-летняя девочка из-за внепланового «сюрприза» от аниматора. Та вылила на ребенка жидкий азот.