Аниматор обожгла 10-летнюю именинницу жидким азотом в Москве

По информации издания, в одном из семейных парков в ТЦ отмечали день рождения школьницы. Мама именинницы за 42 тысячи рублей заказала развлекательную программу. Она включала угощение детей черным мороженым и коктейлями, а также подарки. При этом шоу не подразумевало номера с жидким азотом.

Мать пострадавшей рассказала журналистам, что азот принесли в завершении программы, чтобы охладить приготовленный лимонад. По окончании шоу аниматор сделала «сюрприз» и полила им виновницу торжества, пренебрегая правилами техники безопасности. Артистка не учла того, что девочка была в этот момент в носках. В итоге после попадания азота на руки и ноги именинница закричала от боли.

Врачи диагностировали у девочки ожоги второй степени. Организаторы же сделали скидку заказчице праздника в семь тысяч рублей за произошедшее. Теперь в ситуации разбираются полицейские.

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