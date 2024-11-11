11 ноября 2024, 16:02

Аниматор квеста в Москве ранил посетительницу из пистолета

Unsplash
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Аниматор на интерактивном квесте в Москве выстрелил из пистолета в 30 сантиметрах от лица одной из посетительниц. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, от пистолетного выстрела пострадала 19-летняя студентка. Врачи диагностировали травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. После оказания первой помощи девушку отпустили из больницы домой.

Квест назывался «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». Полиция начала проверку в отношении владельца квеструма и аниматора.

Ранее в Стерлитамаке во время квеста из окна вывалились трое студентов. Один из пострадавших рассказал 360.ru, что аниматор использовал электрошокер, чем напугал посетителей. После этого участник квеста вместе с друзьями отбежал в угол. О том, что там было закрытое фанерой окно, никто из них не знал.

Стрельба Москва
11 ноября 2024, 16:44
«Полное нарушение правил». Владелица квеста в Москве — о ранении девушки во время игры
Unsplash
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Аниматора, ранившего 19-летнюю студентку из пистолета во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Москве, накажут. Об этом в интервью 360.ru сообщала владелица квеста Юлия Царская.

«Ведется разбирательство вместе с правоохранительными органами, потому что это полное нарушение правил организации. У нас прописаны инструктаж, это несоответствие, во-первых, со сценарием. Во-вторых, это нарушение правил техники безопасности проведения игры. У нас достаточно жесткий контроль», - подчеркнула она.

Юлия добавила, что пока правоохранители выясняют, откуда у аниматора вообще было оружие. Также специалисты опрашивают других сотрудников. Видеозаписи с камер наблюдения также передают полицейским.

«В любом случае это не останется безнаказанным», - пообещала Юлия.

Ранее произошел другой шокирующий случай: в квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Девушки проходили испытание, привязанными к стулу, а аниматор устроил пожар.

Больницы Правила Москва
11 ноября 2024, 11:45
Момент обрушения строительного крана в Кызыле попал на видео
Телеканал «360»
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Кран обрушился на строительной площадке на Ангарском бульваре в городе Кызыл. Видеозапись момента ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В результате происшествия пострадал один рабочий. По данным регионального МЧС, мужчину заблокировало в кабине крана. Специалисты спасли пострадавшего и передали его скорой помощи.

Региональная прокуратура начала проводить проверку после случившегося.

Ранее обрушился подъемник крана с рабочими на улице Ворошилова в Воронеже.

Погибли двое строителей - монтажник и электромонтер. Еще один рабочий получил травмы. Спасатели сняли пострадавшего мужчину с высоты 18-го этажа.

Строительство МЧС РФ Видео
11 ноября 2024, 06:17
Огонь вспыхнул в здании на западе Москвы
РИА «Новости»
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В одноэтажном здании на западе Москвы вспыхнул пожар. Предварительно, огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу: Ленинские Горы, 1, строение 6А. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 11 ноября около 05:23 по московскому времени.

По данным источника, пожар принял открытую форму. Что именно горит, пока неизвестно. Когда спасатели прибыли на место, представителей объекта там не было. По предварительным данным, здание неэксплуатируемое.

Спасатели Пожары Москва
10 ноября 2024, 19:55
Сбежавшая через окно от конфликтного приятеля москвичка сломала позвоночник
РИА «Новости»
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Перелом позвоночника диагностировали московские врачи выпавшей из окна второго этажа жилого дома на севере столицы 35-летней женщины. Как сообщил Telegram-канал Shot, нестандартный выход из квартиры пострадавшая выбрала после ссоры с приятелем.

Женщина находилась в гостях у знакомого. Встреча не задалась, и пара начала выяснять отношения. В ходе скандала москвичка посчитала, что в этом доме ей не рады, и решила сбежать от кричавшего мужчины через окно.

Но процесс спуска на землю пошел не так гладко, как рассчитывала женщина. Она смогла преодолеть пандус, но на этом удача ей отказала. Упав на землю, москвичка поняла, что самостоятельно встать не сможет. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу, где объявили, что у нее сломан позвоночник.

Сегодня же стало известно, что спустившийся на железнодорожные пути на станции «Выхино» МЦД-3 мужчина попал под проходившую электричку. Как сообщил источник 360.ru, состав отрезал мужчине обе ноги выше колена.

Врачи Москва

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