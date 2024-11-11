Аниматор квеста в Москве ранил посетительницу из пистолета

По его данным, от пистолетного выстрела пострадала 19-летняя студентка. Врачи диагностировали травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. После оказания первой помощи девушку отпустили из больницы домой.

Квест назывался «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». Полиция начала проверку в отношении владельца квеструма и аниматора.

Ранее в Стерлитамаке во время квеста из окна вывалились трое студентов. Один из пострадавших рассказал 360.ru, что аниматор использовал электрошокер, чем напугал посетителей. После этого участник квеста вместе с друзьями отбежал в угол. О том, что там было закрытое фанерой окно, никто из них не знал.