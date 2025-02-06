«Ангел-хранитель вел ее». Омбудсмен рассказал о семье 11-месячной девочки, выползшей на дорогу

По ее словам, бабушка, которая по неизвестным причинам ушла из дома вместе с младенцем, переехала в семью несколько недель назад и под присмотром матери ребенка проходила необходимое лечение.

Мать девочки в разговоре с 360.ru рассказала, что бабушку отправили в психиатрическую клинику , где она ранее уже проходила лечение.

Мишонова уточнила, что медики осмотрели девочку и вместе с матерью отпустили ее домой. Несмотря на переохлаждение ребенок чувствует себя хорошо.

«Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее по этой трассе и не позволил попасть под машину», - сказала детский омбудсмен.