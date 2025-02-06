06 февраля 2025, 22:58

«Ангел-хранитель вел ее». Омбудсмен рассказал о семье 11-месячной девочки, выползшей на дорогу

360.ru
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Многодетная семья, в которой воспитывается выползшая на дорогу в районе подмосковной деревни Становое 11-месячная девочка, пока не попадала в поле зрения системы профилактики комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом в Telegram-канале рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

По ее словам, бабушка, которая по неизвестным причинам ушла из дома вместе с младенцем, переехала в семью несколько недель назад и под присмотром матери ребенка проходила необходимое лечение.

Мать девочки в разговоре с 360.ru рассказала, что бабушку отправили в психиатрическую клинику , где она ранее уже проходила лечение.

Мишонова уточнила, что медики осмотрели девочку и вместе с матерью отпустили ее домой. Несмотря на переохлаждение ребенок чувствует себя хорошо.

«Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее по этой трассе и не позволил попасть под машину», - сказала детский омбудсмен.

Дети Семья Дороги Машины Счастье
06 февраля 2025, 20:14
Приговоренный к четырем годам колонии мужчина спокойно ушел из зала суда в Подмосковье
Unsplash
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Мужчина спокойно вышел из здания Люберецкого суда уже после вынесения приговора. Его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщили источники телеканала РЕН.

Следствие по данному преступлению велось с прошлого года. Мужчина избил знакомого, притом побои наносил с применением оружия.

После оперативных действий в 2024 году его отпустили. Злоумышленника обязали являться в суд на заседания, он не пропустил ни одного.

Но в среду, 5 февраля, судья наконец вынес ему приговор - четыре года колонии. Вероятно, подсудимый этого не ожидал. Мужчина оделся, предупредил секретаря суда, что отлучится, а затем просто покинул здание и скрылся в неизвестном направлении.

Конвоя в тот момент на месте не было - сотрудников правоохранительных органов не предупредили, что после приговора злоумышленника потребуется взять под стражу. Подмосковная полиция объявила мужчину в розыск. Власти также инициировали проверку конвоиров.

Фигуранты уголовных дел в России сбегали из судов и ранее. В октябре 2024 года обвиняемый также покинул здание суда в Казани после вынесения приговора.

Суд Приговоры Россия Мужчины
06 февраля 2025, 20:11
Подозреваемого в избиении знакомой в Домодедове задержали
РИА «Новости»
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В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщине в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о том, что с телесными повреждениями доставлена женщина 1997 года рождения. Полицейские выяснили, что в одном из домов на улице Курыжова между потерпевшая поссорилась со своим собутыльником, и тот ее избил.

Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Житель ЯНАО до смерти избил собутыльника и получил девять лет колонии. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, что нашел своего знакомого уже мертвым. Однако его причастность к преступлению доказали. Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело Больницы Преступления Избиения
06 февраля 2025, 19:46
Под Калининградом простились с ребенком, которого насмерть забил отчим за отказ заниматься физкультурой
РИА «Новости»
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Церемония прощания с маленьким мальчиком, которого избил до смерти отчим, прошла в городе Черняховск Калининградской области. Глава населенного пункта Сергей Булычев в эфире в социальной сети «Вконтакте» заявил, что за неблагополучной семьей «недосмотрела, в том числе и администрация».

Люди пришли попрощаться с погибшим ребенком в местный кафедральный собор. По словам Сергея Булычева, на церемонию собрались жители окрестных сел. К гробу горожане принесли детские игрушки.

Администрация Черняховска объявила 6 февраля траур. Власти приспустили государственные флаги, как сообщалось на официальном сайте муниципалитета этого населенного пункта.

Семилетний школьник пропал в Черняховске утром 3 февраля. Об этом его мать и отчим сами заявили в полицию. Мужчина принял деятельное участие в поисках - позднее следствие выяснило, что он и убил мальчика за отказ сделать зарядку.

Злоумышленник упаковал тело ребенка в пакет с кирпичами и сбросил его в реку. В среду, 5 февраля, источник 360.ru сообщил , что отчима убитого мальчика арестовали. Суд отправил его в СИЗО до апреля текущего года.

Кроме того, власти возбудили в отношении мужчины и еще одно уголовное дело. Следствие считает, что он также избивал свою падчерицу. Злоумышленник сломал девочке руку.

Уголовное дело Суд Школьники Мужчины Полиция Калининград
06 февраля 2025, 19:29
Следствие раскрыло детали крушения самолета в Подмосковье
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после крушения самолета в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главка западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в официальном Telegram-канале.

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой смерть нескольких человек (часть третья статьи 263 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что на борту легкомоторного самолета, который рухнул в четверг, 6 февраля, неподалеку от деревни Щеголево в Подмосковье, находились два человека - пилот и инструктор.

Оба погибли на месте. Следователи в данный момент рассматривают несколько версий крушения самолета, какие именно не уточнялось.

На месте, где разбился легкомоторный самолет, работают следователи-криминалисты. Надзорное ведомство назначило ряд экспертиз. Следователи устанавливают причины происшествия.

Источники 360.ru уточнили, что инструктором выступил опытный пилот, майор запаса. Специалист имел 2000 часов налета.

Предварительно, разбился самолет модели Tencam P2002. Это легкая двухместная машина итальянской разработки, ее часто используют в авиашколах для обучения начинающих пилотов.

Одним из козырей модели производитель называет прочность корпуса - в теории, Tencam P2002 должен выдерживать самые жесткие посадки. Именно на таком самолете предлагал за плату полетать вокруг Москвы и аэропорт Мячиково.

Уголовное дело СК РФ Самолеты Москва

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