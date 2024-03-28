«Ангел-хранитель есть». Маргарита Симоньян чуть не оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент теракта

«Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в „Крокусе“. И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга», - рассказала Симоньян.

По ее словам, из-за недопонимания ее коллеги приехали в ресторан в «Крокусе». Сама она задержалась на совещании. Когда она ехала по МКАД, ее знакомые предложили перенести встречу в Красногорск, раз уж все там собрались. Но Симоньян настояла на изначальном месте встречи.

После этого ее коллеги ушли из концертного зала. А когда они встретились в ресторане, пошли сообщения о теракте.

«И вот это вот все началось, и должны были мы быть в „Крокусе“. Ангел-хранитель, конечно, есть», - заключила Симоньян.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание.

Жертвами теракта стали 143 человека.