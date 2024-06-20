Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах
Крупный пожар вспыхнул 20 июня в яхт-клубе на Пестовском водохранилище в Мытищах. Обстоятельства ЧП начала выяснять Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Очаг возгорания находился в ангаре для для хранения маломерных судов. После окончания проверки прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В региональном главке МЧС уточнили, что в загоревшем металлическом ангаре находись две лодки. Огонь успел охватить тысячу квадратных метров.
Пожар ликвидировали более 25 специалистов и семь единиц техники.
«Информация о пострадавших не поступала», - добавили в МЧС.