Андрей Воробьев сообщил число пострадавших в Crocus City Hall
В результате вооруженного нападения в Crocus City Hall ранения, по предварительным данным, получил 21 человек. Пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он находится на месте ЧП в Красногорске.
«Произошла трагедия. Мы здесь - в „Крокусе“. Работают пожарные. Площадь возгорания заметная. 21 человек ранен и госпитализирован. Четыре - в тяжелом состоянии», - сказал губернатор.
В региональном главке МЧС сообщили, что для тушения пожара в здании концертного зала задействовали авиацию. Сброс воды осуществляют два вертолета. Еще один готовят к вылету.
Стрельбу в Crocus City Hall открыли перед начало концерта группы «Пикник». Точные данные о случившемся и все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают экстренные службы, СОБР, ОМОН, экстренные службы, десятки бригад скорой помощи.