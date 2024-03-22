Андрей Воробьев сообщил число пострадавших в Crocus City Hall

«Произошла трагедия. Мы здесь - в „Крокусе“. Работают пожарные. Площадь возгорания заметная. 21 человек ранен и госпитализирован. Четыре - в тяжелом состоянии», - сказал губернатор.

В региональном главке МЧС сообщили, что для тушения пожара в здании концертного зала задействовали авиацию. Сброс воды осуществляют два вертолета. Еще один готовят к вылету.

Стрельбу в Crocus City Hall открыли перед начало концерта группы «Пикник». Точные данные о случившемся и все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают экстренные службы, СОБР, ОМОН, экстренные службы, десятки бригад скорой помощи.