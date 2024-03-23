Андрей Воробьев рассказал о работе врачей с пострадавшими в Crocus City Hall

Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в ходе теракта, отметил он. Все необходимые решения по качеству оказания первой помощи предоставляются при первой же возможности.

«Сегодня в Центр поддержки пришли порядка 125 человек, чтобы получить разъяснение или по госпитализированным родственникам, или по тем, кого не могут найти», - отметил губернатор Подмосковья.

Он напомнил, что в ходе теракта погибли уже 133 человека, личности 50 уже установили. Процедура опознания, по словам Воробьева, крайне сложная. Ее осуществляют сотрудники Следственного комитета и правоохранительного блога.

«Работа продолжится завтра», - добавил Андрей Воробьев.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал и расстреляли людей. Погибли минимум 133 человека, поиски людей под завалами продолжаются. В России 24 марта объявили общенациональный траур , массовые мероприятия по стране отменили.