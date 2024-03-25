25 марта 2024, 13:36

Андрей Воробьев отметил реакцию бизнеса на трагедию в Crocus City Hall

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После теракта в Crocus City Hall поддержать пострадавших и близких погибших захотело огромное количество россиян. Бизнес тоже не остался в стороне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поблагодарить российский бизнес. География его выходит далеко за пределы нашего Московского региона. Вы знаете, что под эгидой Красного Креста мы на основании обращений бизнеса приняли решение эти средства принимать», - пояснил губернатор.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные преступники. Они стреляли в людей в упор, устроили крупный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, в результате у здания рухнула кровля на площади в семь тысяч «квадратов».

Жертвами по данным СК, стали 137 человек, трое из них дети. Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.

Андрей Воробьев Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:33
Выдачу личных вещей продолжили в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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В Crocus City Hall продолжают выдавать личные вещи, оставленные зрителями во время теракта. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

Люди приходят за вещами, которые они оставили в гардеробах при эвакуации во время теракта. Для этого организовали отдельное пространство, на входе разместили соответствующую табличку. Поток желающих забрать свои вещи не прекращается. Все имущество распределили по пакетам.

О возможности забрать личные вещи сообщали в воскресенье, 24 марта. Как сообщали в пресс-службе Следственного комитета России, для этого можно прийти в пятый и во второй залы павильона, который находится на Международной улице , 18 в Красногорске.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, пострадавшим в результате теракта начали поступать первые компенсации. Речь идет о единовременной материальной помощи.

Красногорск Эвакуации Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:11
СК установит организаторов теракта в Crocus City Hall
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Следственный комитет России устанавливает организаторов террористического акта в Crocus City Hall. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи работают с обвиняемыми в теракте. Специалисты пытаются получить информацию о подготовке и совершении преступления.

«А также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», - подчеркнули в пресс-службе СК.

В рамках уголовного дела проводят судебные экспертизы. В частности, отправляют на проверку изъятые вещественные доказательства. Результаты экспертизы позволят восстановить полную картину происшествия, уточнили в ведомстве.

Спецслужбы Таджикистана помогают России в расследовании дела о теракте в Crocus City Hall. Двум подозреваемым уже предъявили обвинение. Речь идет о фигурантах дела Рачабализоде Саидакрами Муродали и Далерджоне Мирзоеве. Их обвинили в совершении теракта в составе группы лиц.

Уголовное дело Преступления Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:11
Попрощалась под звуки стрельбы. Член Союза художников России выжила в теракте в Crocus City Hall
Global Look Press
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Член Союза художников России Алена Казинская выжила в теракте в Crocus City Hall. Она успела попрощаться с родными в голосовых сообщениях под звуки стрельбы, рассказал Telegram-канал Shot.

Художница в момент нападения террористов ждала выхода группы «Пикник», сидя на балконе вместе с подругой.

«Сначала мы сообразили, что стрельба за пределами зала, стали поднимать народ, нас попросили не поднимать панику», - рассказала она.

Услышав, что террористы вошли в зал, девушка кинула на пол подругу и еще кого-то и начала ползти к выходу. В фойе они начали бежать. Подруги прятались за стойкой и спустились на эскалаторе на второй этаж. Затем они спрятались в туалете.

«Боевики ходили рядом, проверяли, стреляли», - отметила она.

Девушки несколько раз пытались выйти, но из-за отсутствия кислорода на этаже это было невозможно. Наконец, им удалось выбраться наружу, пробравшись сквозь плотный дым. По пути им повстречался мужчина, который помог дойти до безопасного места.

Обеих девушек госпитализировали с отравлением угарным газом и поместили в реанимацию. Алена поделилась, что до сих пор кашляет сажей.

«Я всех люблю. Здесь стреляют. Прощайте», - такое сообщение записала художница своим близким. Она не надеялась, что сможет уцелеть.

Утром Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта. В нем находятся 76 человек, среди них четыре ребенка.

Пожары Стрельба Художники Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:09
Появились подробности гибели супругов из Кирова в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Прибывшие на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall супруги Ирина и Павел из Кирова прятались от боевиков в туалете концертного зала, родственники верили в их спасение. Об этом РИА «Новости» сообщила их подруга Юлия.

«Когда все случилось, я пыталась связаться, звонила и писала, но телефон не отвечал. Ирина сама сообщила подруге детства, что они спрятались в туалете при стрельбе. Читали в новостях, то часть спрятавшихся там спаслась, но утром в списках погибших увидели Иру и Пашу», - сказала она.

Юлия уточнила, что Павел занимался сборкой мебели, а Ирина работала фотографом. У женщины остались родители-пенсионеры, а у мужчины - брат.

«Они были дружные, добрые и светлые. Родственникам пока не выдали тела, так как решаются вопросы с бумагами. Когда доставят их, пока непонятно», - добавила подруга погибших.

Ранее стало известно, что при теракте в Crocus City Hall погибла супружеская пара ученых-физиков из Хакасии.

Стрельба в Crocus City Hall

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