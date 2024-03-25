Андрей Воробьев отметил реакцию бизнеса на трагедию в Crocus City Hall

«Хочу поблагодарить российский бизнес. География его выходит далеко за пределы нашего Московского региона. Вы знаете, что под эгидой Красного Креста мы на основании обращений бизнеса приняли решение эти средства принимать», - пояснил губернатор.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные преступники. Они стреляли в людей в упор, устроили крупный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, в результате у здания рухнула кровля на площади в семь тысяч «квадратов».

Жертвами по данным СК, стали 137 человек, трое из них дети. Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.