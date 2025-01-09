Амурский тигр вышел в пригород Владивостока

По его словам, на место ЧП оперативно вызвали сотрудников охотнадзора. Они посмотрели записи с камер и подтвердили, что пришедший зверь является крупным амурским тигром. Хищник через горнолыжную трассу подошел к базе, а потом ушел в лес.

Специалисты всю ночь обследовали местность с помощью тепловизоров, но местоположение тигра определить не удалось. В ближайшее время намерены поднять в воздух квадрокоптеры для поиска животного.

«На период уточнения обстановки хочу обратиться ко всем жителям. Прошу всех соблюдать меры предосторожности. По возможности не выходить на улицу в темное время суток, не отпускать детей гулять одних», - заявил Шутов.

При этом он отметил, что случаев нападения тигров на людей пока в Приморском крае не зафиксировали. Этих зверей больше привлекают другие животные на улице. Шутов призвал местных жителей закрывать домашний скот в вольерах, чтобы он не стал добычей для тигра.