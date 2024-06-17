Амурский полоз забрался под капот машины в Приморье

Внимание водителя привлекли странные звуки, которые раздавались из его Toyota Regius Ace. Когда он открыл капот, то увидел там то, что больше всего не ожидал, а именно - большую змею.

В какой-то момент она даже пыталась «дать отпор». Но мужчина не растерялся, а воспользовался щупом для масла и помог гостье добраться до кустов.

Похожий случай недавно произошел в центре Москвы. Очевидцы обнаружили спящей большую желтую змею во дворе дома в Малом Трехсвятительском переулке и вызвали спасателей.

В декабре жительница Москвы увидела пресмыкающееся в туалете собственной квартиры.

Змею отловили и передали зоологам.