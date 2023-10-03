Американский сенатор с женой и двумя детьми погиб в авиакатастрофе

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Несчастный случай произошел 1 октября. Гибель Ларсена подтвердили в электронном письме, распространенным лидером республиканского большинства в сенате Дэвидом Хогом среди остальных сенаторов.

«Сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и двое их маленьких детей погибли вчера вечером в авиакатастрофе в штате Юта», - сказано в сообщении.

До трагедии они навещали семью в Скоттсдейле и уже были по пути домой. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома Каньонлендс, примерно в 24 километрах к северу от Моава.

Республиканцы назначат преемника на оставшийся срок полномочий Ларсена до ноября 2024 года, сообщили «Известия».

Ранее воздушное судно разбилось на севере Бразилии.

Жертвами авиакатастрофы стали 12 туристов и два члена экипажа.