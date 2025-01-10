Американский самолет-разведчик несколько часов летал у российской границе

«Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США с наступлением темноты пролетел в воздушном пространстве Финляндии. В течение нескольких часов самолет летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», - сообщили в статье.

Эти города находятся недалеко от российской границы. По данным издания, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, после чего пересек воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, а затем зашел в пространство Финляндии.

Как сообщили в Yle, Boeing RC-135W Rivet Joint представляет собой разведывательный самолет, который может обнаруживать и отслеживать радиосистемы и анализировать радиолокационные сигналы и различные каналы связи. Обычно целью таких самолетов является сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.

«В последнее время самолеты радиоразведки США регулярно совершают полеты вдоль Балтийского моря, в том числе вдоль границы с Белоруссией. Также самолет регулярно совершает полеты над Черным морем», - написали авторы статьи.

Ранее разведывательный самолет США Boeing RC-135V пролетел в воздушном пространстве Польши вдоль границы с Калининградской областью.