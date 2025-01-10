10 января 2025, 00:48

Американский самолет-разведчик несколько часов летал у российской границе

РИА «Новости»
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Разведывательный самолет ВВС Соединенных Штатов произвел наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вдоль российской границы. Об этом сообщило финское телерадиовещание Yle.

«Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США с наступлением темноты пролетел в воздушном пространстве Финляндии. В течение нескольких часов самолет летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», - сообщили в статье.

Эти города находятся недалеко от российской границы. По данным издания, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, после чего пересек воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, а затем зашел в пространство Финляндии.

Как сообщили в Yle, Boeing RC-135W Rivet Joint представляет собой разведывательный самолет, который может обнаруживать и отслеживать радиосистемы и анализировать радиолокационные сигналы и различные каналы связи. Обычно целью таких самолетов является сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.

«В последнее время самолеты радиоразведки США регулярно совершают полеты вдоль Балтийского моря, в том числе вдоль границы с Белоруссией. Также самолет регулярно совершает полеты над Черным морем», - написали авторы статьи.

Ранее разведывательный самолет США Boeing RC-135V пролетел в воздушном пространстве Польши вдоль границы с Калининградской областью.

США Дания Черное море Великобритания Финляндия Белоруссия Самолеты Boeing Балтийское море
10 января 2025, 00:28
Легенда ресторанного бизнеса. Умер ресторатор Кирилл Гусев
Unsplash
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Кирилл Гусев, один из самых известных рестораторов столицы, умер утром 9 января 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила обозреватель Мария Лобанова.

Причиной смерти ресторатора, предположительно, стали проблемы с сердцем. Гусев умер в больнице. Обозреватель назвала эту потерю «ужасной» и добавила, что ресторатор игнорировал проблемы со здоровьем и не хотел ехать в госпиталь.

Источник «Известий» добавил, что скорую помощь еще утром вызвала жена Гусева. У мужчины начались нарушения речи. Его доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, однако врачи не смогли его спасти.

Кирилл Гусев был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат» и основателем таких известных московских заведений, как «Обломов», Bistrot, Fish, Nabi и «Zолотой». Его карьера началась в начале 2000-х, и в 2012 году он был признан ресторатором года по версии журнала GQ.

Гусев славился своим дружеским общением с известными личностями, включая Филиппа Киркорова, Ольгу Орлову и Инну Маликову, которые нередко становились посетителями его ресторанов.

Ранее стало известно, что в кому впал Тигран Кеосаян. Он пережил клиническую смерть.

Больницы Мужчины Бизнес Рестораны
09 января 2025, 22:08
На Дворцовой площади загорелась главная елка Санкт-Петербурга
РИА «Новости»
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В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади загорелась главная городская новогодняя елка. Об этом сообщило издание Neva.Today.

По данным журналистов, возгорание началось на высоте семи метров из-за короткого замыкания в гирлянде.

Сотрудники МЧС после ликвидации возгорания демонтировали часть гирлянды длиной три метра.

Невольным свидетелем этого инцидента стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с Дворцовой площади, где видно, как на елке работают спасатели. Ивлеева при этом отметила, что на улице замечательная погода и вокруг отличное настроение, и назвала это «рождественской сказкой».

Ранее в одном из уральских городов загорелась городская елка во время празднования Нового года. Причиной возгорания стал запущенный рядом фейерверк.

Спасатели Санкт-Петербург Погода Новый год Анастасия Ивлеева
09 января 2025, 22:01
«Победа» раскрыла детали о пассажире, грозившем подорвать самолет на рейсе в Москву
Unsplash
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Летевший рейсом Нижкамск — Москва мужчина пригрозил взорвать самолет. Позднее авиакомпания «Победа» в ответ на запрос 360.ru раскрыла некоторые детали этого происшествия.

По сведениям авиаперевозчика, у мужчины наблюдались признаки наркотического, либо алкогольного опьянения. Уже в момент снижения самолета он заявил, что взял в ручную кладь два взрывных устройства.

Мужчина грубил экипажу, однако не применял физической силы, как ранее сообщали СМИ. В пресс-службе «Победы» заявили, что от его действий никто не пострадал.

Сразу после посадки агрессивного пассажира передали полиции. Правоохранители проверили авиалайнер и не нашли никаких взрывных устройств на борту.

Пресс-служба МВД также уточнила, что наряд прибыл к самолету по запросу диспетчера. Осмотр самолета провела следственно-оперативная группа, агрессора доставили в дежурную часть транспортного отделения полиции.

Правоохранители инициировали проверку по факту происшествия. В ее рамках проходит опрос свидетелей. По сведениям МВД, дебоширом оказался житель Набережных Челнов 1982 года рождения, его направили на медицинское освидетельствование. Источники 360.ru также сообщали, что на месте у самолета работали спецподразделения , в том числе и кинологи.

Telegram-канал Shot заявил, что человеком, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать самолет, оказался директор фирмы по продаже бытовой химии. Издание сообщило, что ранее он уже привлекался по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее пьяный помощник депутата из Забайкалья устроил на борту самолета дебош.

Самолеты Мужчины Авиакомпании Полиция Москва
09 января 2025, 21:39
Прокуратура показала кадры полыхающего под Курском «Куриного Царства»
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Пожарные ликвидировали возгорание на территории крупной птицефабрики «Черкизово Куриное Царство» в Курской области. Кадры с места происшествия разместила пресс-служба регионального главка прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара на птицефабрике, которая расположена в селе Герасимово. Процессуальная проверка уже началась.

На место происшествие выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин.

Региональное управление МЧС РФ уточнило, что пожар на птицефабрике уже потушили. Охваченная огнем площадь составила пять тысяч квадратных метров.

Telegram-канал Mash ранее утверждал, что «Черкизово Куриное Царство» атаковали украинские дроны. Речь идет об одном из крупнейших в России предприятий, которое производит охлажденное и замороженное мясо птицы.

Однако позднее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн пояснил, что пока версия о БПЛА «подтверждения не находит». По его словам, предварительной причиной пожара власти считают загоревшуюся электропроводку.

Пожары Прокуратура РФ МЧС РФ Курская область

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