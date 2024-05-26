Американский беспилотник-разведчик заметили у берегов Сочи

Судя по его данным, американский разведывательный БПЛА поднялся в воздух с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на Сицилии. По состоянию на 15:00 по московскому времени дрон находился недалеко от крымского побережья и Краснодарского края.

Аналогичный беспилотник заметили над Черным морем 19 мая. Он тоже взлетел с Сигонеллы и несколько часов кружил в нейтральном воздушном пространстве.

СМИ предположили, что американский БПЛА мог наводить дроны ВСУ , которые в тот день атаковали Краснодарский край и Севастополь.