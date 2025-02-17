17 февраля 2025, 05:41

Американка избила фаллоимитатором бывшего мужа

Freepik
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В США жительница Флориды во время ссоры избила фаллоимитатором бывшего возлюбленного. Об этом сообщило издание The Smoking Gun.

Агрессивная Джулисса Негрон и пострадавший мужчина поженились в 2003 году. Незадолго до ссоры с избиением они расстались, но бывший муж разрешил подруге пожить у него, пока она собирала вещи для переезда. Негрон планировала начать жизнь с чистого листа.

В день ссоры женщина употребляла алкоголь и начала неадекватно себя вести. Она также попыталась выяснить, на кого бывший муж подписан в соцсетях. Когда мужчина пригрозил вызвать полицию, она разозлилась, достала фаллоимитатор и начала его бить.

Бывший муж сбежал из дома и обратился к правоохранителям. Прибывшие на место полицейские попытались допросить Негрон, но она была «возбуждена» и «неадекватна».

Женщину арестовали. Позже ее выпустили из-под стражи под залог в 1000 долларов (более 90 тысяч рублей). Перед судом она предстанет 24 марта.

Ранее вратарь Игорь Акинфеев рассказал о потасовке с китайскими футболистами во время игры.

США Драки Суд Флорида Женщины Мужчины Аресты Секс Полиция
17 февраля 2025, 05:09
Два матроса танкера пропали на Камчатке
РИА «Новости»
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В Камчатском крае пропали два матроса с танкера, прибывшего в село Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Министр уточнил, что матросы попытались доплыть до танкера на лодке. Сначала ее было видно с берега по огням, но потом ее стало сносить с курса. Для помощи членам экипажа направили буксир, который подошел к лодке. При этом выяснилось, что людей в ней не было.

«Лодка заведена (холостой ход), горели огни. Спасжилеты в лодке. Три человека были привлечены для поиска матросов по прибрежной линии, безрезультатно», - рассказал Лебедев.

Он добавил, что поиском матросов занимается сводная группировка, в которую вошли 14 человек. В частности, восемь полицейских, двое спасателей и два сотрудника пограничной заставы. Также задействовали семь единиц техники.

Лебедев напомнил, что при посадке в лодку необходимо сразу надевать спасательные жилеты.

Он также пообещал сообщать, как продвигаются поиски. Сейчас они приостановлены по метеоусловиям, так как из-за метели очень плохая видимость.

В начале года следователи допросили Михаила Пичугина, дрейфовавшего более двух месяцев на лодке в Охотском море, по факту гибели его родственников.

МЧС РФ Россия Камчатка
17 февраля 2025, 00:22
Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне на юго-западе Москвы
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На юго-западе Москвы семилетний ребенок едва не утонул в бассейне из-за халатности тренера, который засмотрелся в телефон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Тренер ушел, а ребенок просто под воду уходит несколько раз. Тренер вообще в другом конце зала. Ребенок уже барахтается. Халатность просто налицо», - говорил за кадром мужчина.

По его словам, ребенок практически ушел под воду, и никто на это не отреагировал..

Мальчик пробыл на дне бассейна несколько минут.

По данным канала, мальчика вытащили и отнесли в кабинет медсестры, но скорую помощь не вызвали. Это сделал отец ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Родители ребенка написали заявление в полицию.

Ранее в Сургуте 13-летний мальчик впал в искусственную кому после занятий с инструктором. Он по его заданию отрабатывал погружение под воду с задержкой дыхания.

Дети Больницы Москва
16 февраля 2025, 23:30
Электричка переехала двоих детей в Казани
Unsplash
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Электропоезд насмерть сбил двух детей 10 и 11 лет на железнодорожной станции Дербышки в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Электричка № 6408 сбила детей около 17:59 в воскресенье, 16 февраля. Ребята переходили пути в неположенном месте. Машинист начал экстренно тормозить и подал сигнал, но предотвратить наезд не получилось.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

До этого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за один вечер произошло два несчастных случая с участием поездов. Рядом со станцией Шушары электричка сбила на путях 23-летнего мужчину.

На станции Оредеж Лужского района состав переехал пьяного местного жителя.

Уголовное дело Дети Россия Поезда
16 февраля 2025, 19:04
Два пассажирских судна на воздушных подушках столкнулись в Самаре
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Вечером 16 февраля неподалеку от речного порта Самары столкнулись два судна на воздушных подушках. Об этом сообщила пресс-служба Центрального управления на транспорте СК России.

Около 17:00 произошло столкновение судна «Нептун-30», следовавшего из Рождествено в Самару, с судном «Хивус». На борту первого находились 16 пассажиров. По предварительной информации, серьезных травм никто из них не получил. На борту «Хивуса» пассажиров не было.

На место происшествия выехали следователи. Они установят все обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Невельском районе Сахалинской области на мель село иностранное грузовое судно с 20 членами экипажа на борту. Разлива топлива не произошло.

Также танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области. В его машинном отделении произошло несколько взрывов.

Корабли Россия

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