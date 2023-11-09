09 ноября 2023, 12:35

Американец попытался вывезти из России редкого котенка

Telergam-канал «Мослента»
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Гражданин США пытался по фальшивым документам перевезти трехмесячного кота породы сервал. Его задержали таможенники аэропорта Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС.

По данным ведомства, по документам редкий детеныш проходил как обычная домашняя кошка породы египетская мау. Однако он привлек внимание таможенников аэропорта Домодедово. Животное передали экспертам, которые установили редкость породы, охраняемой Конвенцией СИТЕС, и установили факт занесения его в международную Красную книгу.

Маленького хищника собирались доставить в Нью-Йорк через Турцию. На мужчину завели административные дела. Редкого кота передали в центр передержки диких животных в Подмосковье. Его обеспечили необходимым уходом и питанием.

В мае этого года Госветслужба пресекла несанкционированную торговлю птицей в Подмосковье. Подобные случаи зафиксировали в Истре и Одинцове.

На двух точках продажи планировали реализовать около сотни живых кур. В обоих случаях продажа осуществлялась при отсутствии ветеринарных сопроводительных документов и документов, подтверждающих проведение обязательных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Таможня Аэропорт Домодедово Коты Москва 2023
09 ноября 2023, 11:31
Подрыв магистрального нефтепровода предотвратили в Ленобласти
РИА «Новости»
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Неизвестные злоумышленники попытались подорвать магистральный нефтепровод Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области. О предотвращенной диверсии сообщил Telegram-канал Shot.

Неизвестные злоумышленники попытались подорвать магистральный нефтепровод Ярославль - Приморск в районе поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области. О предотвращенной диверсии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, преступники использовали самодельное взрывное устройство. Они даже успели прикрепить его на металлический контейнер, контролирующий перекачку нефтепродукта.

СВУ вовремя обнаружили и вызвали на место правоохранителей. Специалисты установили, что подозрительный предмет действительно является самодельной взрывчаткой. Устройство обезвредили. Проверка по факту случившегося продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил собеседник Shot.

Официально данные о предотвращенном подрыве магистрального нефтепровода в Ленобласти пока не подтверждали.

Взрывы Полиция
09 ноября 2023, 11:04
Грузовик загорелся на 19-м километре Киевского шоссе
РИА «Новости»
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На 19-м километре Киевского шоссе напротив владения 2 столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них загорелся после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), передал департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются. Данных о пострадавших нет. Движение в сторону области затруднено из-за ДТП.

Во вторник, 7 ноября, другой грузовик стал виновником аварии и смерти пешехода. На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) он наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом человека.

ДТП Москва 2023 Дептранс Москвы
09 ноября 2023, 10:37
Скончался замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников
РИА «Новости»
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Заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался в возрасте 40 лет. До этого он продолжительное время боролся с тяжелой болезнью, сообщил экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», - написал Рогозин.

Бывший руководитель Роскосмоса вспомнил, что пригласил Овчинникова в госкорпорацию в 2018 году. По словам сенатора, в Федеральной антимонопольной службе, где тот работал, его также ценили и не хотели отпускать.

Рогозин также подчеркнул, что в Роскосмосе Овчинников смог оперативно навести финансовый порядок. Он не переставал отстаивать интересы ракетно-космической отрасли, которая встала на путь борьбы с коррупцией.

«Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - указал экс-руководитель корпорации.

Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году он окончил магистратуру МГУ, а в 2018 году стал заместителем генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса.

Дмитрий Рогозин Смертность Болезни Роскосмос
09 ноября 2023, 10:32
Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света, воды и тепла
Pxhere
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Более 20 тысяч человек остались без электроснабжения, отопления и горячей воды во Владивостоке. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

В ведомстве указали, что 9 ноября около 11:25 по местному времени из-за аварии отключилось электричество в многоквартирных домах на улицах Крыгина, Леонова, Сипягина, Саратовской, а также в Перекопском переулке. Кроме того, из-за работ на магистральной теплотрассе 126 многоквартирных домов и еще 120 построек остались без теплоснабжения и горячей воды. Это произошло около 11:50 по владивостокскому времени.

После аварийного отключения света, тепла и воды прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, соблюдались ли требования закона при содержании и обслуживании электрических и тепловых сетей, а также нормативные сроки ликвидации последствий аварии. Отдельное внимание в прокуратуре пообещали уделить перерасчету платы за неоказанные коммунальные услуги.

Ранее часть жителей Южно-Сахалинска осталась без света из-за аварийного отключения. Электроснабжения лишились люди в домах по улицам Ленина и Пограничная.

Электричество Приморье Владивосток

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