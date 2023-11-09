Американец попытался вывезти из России редкого котенка

По данным ведомства, по документам редкий детеныш проходил как обычная домашняя кошка породы египетская мау. Однако он привлек внимание таможенников аэропорта Домодедово. Животное передали экспертам, которые установили редкость породы, охраняемой Конвенцией СИТЕС, и установили факт занесения его в международную Красную книгу.

Маленького хищника собирались доставить в Нью-Йорк через Турцию. На мужчину завели административные дела. Редкого кота передали в центр передержки диких животных в Подмосковье. Его обеспечили необходимым уходом и питанием.

В мае этого года Госветслужба пресекла несанкционированную торговлю птицей в Подмосковье. Подобные случаи зафиксировали в Истре и Одинцове.

На двух точках продажи планировали реализовать около сотни живых кур. В обоих случаях продажа осуществлялась при отсутствии ветеринарных сопроводительных документов и документов, подтверждающих проведение обязательных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.