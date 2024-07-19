Алушта осталась без света из-за аварии на двух подстанциях

«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей», - написал глава региона.

Аксенов добавил, что представители технического персонала Алуштинского РЭС сейчас на месте. Им помогут в ликвидации аварии специалисты Симферопольского РЭС, которые уже выехали.

По его словам, ремонтные бригады сформированы и технически обеспечены. О ходе восстановительных работ сообщат в течение часа.

Вечером 18 июля свет отключали в Ялте и Севастополе. Временно ограничивали подачу электроэнергию в Пятигорске и расположенных рядом с ним поселках Горячеводский, Свободы и Винсады, а также частично в Геленджике.