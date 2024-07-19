19 июля 2024, 23:03

Алушта осталась без света из-за аварии на двух подстанциях

РИА «Новости»
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Курортный город Алушта на южном берегу Крыма столкнулся с полным отключением электроэнергии из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Около 50 тысяч человек остались без света, ведутся ремонтные работы, сообщил в своем Telegram-канал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей», - написал глава региона.

Аксенов добавил, что представители технического персонала Алуштинского РЭС сейчас на месте. Им помогут в ликвидации аварии специалисты Симферопольского РЭС, которые уже выехали.

По его словам, ремонтные бригады сформированы и технически обеспечены. О ходе восстановительных работ сообщат в течение часа.

Вечером 18 июля свет отключали в Ялте и Севастополе. Временно ограничивали подачу электроэнергию в Пятигорске и расположенных рядом с ним поселках Горячеводский, Свободы и Винсады, а также частично в Геленджике.

Электричество Крым
19 июля 2024, 23:10
«Ударил кулаком по голове». Участник конфликта во Внукове рассказал о провокации бойца Ларкина
РИА «Новости»
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Боец лиги RCC Александр Ларкин подрался с пассажирами в багажном отделении аэропорта Внуково. Участник потасовки Виктор в беседе с 360.ru заявил, что инициаторами конфликта стали спортсмен и сотрудник аэропорта, а теперь его друзья получают сообщения с угрозами.

«Мы с друзьями вышли из самолета. Я чуть их опередил. Потом мимо меня проехал гольф-кар, в котором сидели двое парней. Они выкрикивали нецензурные слова. Конфликт завязался из-за того, что они стали просить в грубой форме освободить им дорогу. Хотя для гольф-кара есть отдельная выделенная полоса», - сказал он.

По словам Виктора, в какой-то момент гольф-кар остановился, и сотрудник аэропорта стал распускать руки. Мужчины просили его соблюдать субординацию, но тот не унимался.

«Когда мы прошли паспортный контроль, этот спортсмен подбежал сзади к моему другу Николаю и ударил его кулаком по голове. После этого он переключился на меня. Первый удар был в спину, потом ударил три раза ногой», - добавил собеседник 360.ru.

Когда один из друзей пытался разнять драку, Ларкин схватил его за шею. В этот момент водитель гольф-кара разбил мужчине коленом нос. Они успокоились, когда приехала полиция.

Также пострадавшие от рук Ларкина пассажиры стали получать в соцсетях угрозы от его друзей. Сообщения сопровождаются предупреждением, что теперь участники конфликта «не смогут спокойно ходить по улицам».

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

Драки Спортсмены Аэропорт Внуково
19 июля 2024, 21:44
«Были в крови». Троллейбус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями в Саратове
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Тройное ДТП произошло на улице 50 лет Октября в Саратове.  Дорогу не поделили легковушка, грузовой автомобиль и троллейбус, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

«Информация о ДТП поступила в 19:48 по местному времени. По улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ», - отметили в сообщении.

По данным ведомства, в больницу с различными травмами попали водитель и пассажир грузовика. Также медики госпитализировали водителя и восемь пассажиров троллейбуса.

Очевидец ДТП в беседе с 360.ru рассказала, что в момент ДТП удар был такой сильный, что возникло ощущение, как будто автомобили неслись на огромной скорости.

«Хлопок был неимоверный. Потом мы увидели, что водитель троллейбуса и пассажиры, сидевшие у окна были в крови. Также пострадал и водитель легковушки. По словам девушки из троллейбуса, их подрезала машина», - отметил собеседник 360.ru.

По данным регионального Следственного комитета, по факту ДТП правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Саратов Больницы ДТП Дороги Машины Водители
19 июля 2024, 20:52
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М-2 в Подольске
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Водитель грузовой «Газели» наехал на стоявший на обочине из-за поломки легковой Ford на трассе М-2 «Крым» в Подольске. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла на 39-м километре трассы. Жертвами стали два человека. Пострадали трое. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, заключили в ведомстве.

В районе ДТП скопилась огромная пробка.

Видео с места аварии ранее появилось в распоряжении 360.ru.

ДТП
19 июля 2024, 19:45
ДТП с «Газелью» и легковушкой собрало огромную пробку на трассе М-2 в районе Подольска
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Пробка на четыре километра растянулась на трассе М-2 в районе Подольска из-за крупного ДТП. В аварию попали грузовая «Газель» и легковушка. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

На место уже прибыли сотрудники полиции. Точных данных о пострадавших в результате ДТП нет.

По словам очевидцев, в легковой машине находились дети. Подтверждения этой информации пока не поступало.

В районе аварии образовался большой затор. Примерное время ожидания в пробке составляет 40 минут. Обстоятельства случившегося уточняются.

ДТП

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