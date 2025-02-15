Алтайские спасатели вытащили упавшего в заброшенный погреб подростка

В ведомстве заявили, что упавший в погребе мальчик связался по телефону с мамой, сообщив свои координаты. Она вызвала на место спасателей, которые приехали с лестницей.

Вместе со спасателями прибыли врачи. Они осмотрели школьника, долго пробывшего в холодной воде под землей. Убедившись, что с ребенком все нормально, медики передали мальчика пожарным, а те доставили его домой.

В минувший четверг, 13 февраля, опаздывающий на работу нижегородец выбрал короткий путь и провалился в яму глубиной в 10 метров. По счастливой случайности он получил только незначительные травмы. Невнимательного горожанина достали сотрудники МЧС. После подъема на поверхность пострадавшего передали врачам.