Альпинистка из России упала в расщелину при восхождении на пик в Непале

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Российская альпинистка упала в расщелину во время восхождения на непальский восьмитысячник - гору Дхаулагири (8167 метров). с группой спортсменов. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Россиянка не дошла до пика Дхаулагири и упала на высоте около 6680 метров. Это произошло в субботу, 14 октября, в 11:25 (08:40 по московскому времени).

«Готовится поисково-спасательная операция», - указали в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что на покорение пика Чо-Ойю (8201 метров) отправилась одна часть российской команды. Они должны дойти до вершины по юго-западному ребру горы, где еще никто не прокладывал маршруты. Вторая группа россиян планировала покорить Дхаулагири, идя по северо-восточному ребру.

Ранее 11 альпинистов попали под камнепад на горе Казбек в Северной Осетии на высоте 3100 метров. Один участник группы получил серьезные травмы.