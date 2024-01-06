06 января 2024, 10:05

Аллергия на холод убила трехлетнего ребенка в Ленобласти

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Ленинградской области трехлетний ребенок скончался после прогулки в морозное время года. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло в городе Лодейное Поле 5 января. Бабушка и дедушка взяли ребенка с собой на улицу, а после возвращения домой мать заметила, что он не дышит.

Испуганная женщина позвонила в скорую помощь и сообщила, что ребенок начал хрипеть, а из носа у него полилась кровь. Родственники уточнили, что на прогулке тот не падал.

Прибывшие врачи помочь ребенку не смогли. По предварительным данным, причиной гибели стала реакция на отрицательную температуру воздуха. Точную причину установят по результатам медицинской экспертизы.

На Алтае четырехмесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме, где его оставила мать вместе с двухлетним братом без еды.

Дети Ленинградская область Врачи
06 января 2024, 08:48
Кусок фюзеляжа оторвало у пассажирского лайнера во время полета в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines, совершавшего перелет из Портленда в Онтарио, оторвало кусок фюзеляжа. Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

Перевозчик уточнил, что фюзеляж получил повреждения сразу после взлета. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту вылета.

В момент ЧП на борту самолета находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа. Профильные органы начали проверку.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что кусок фюзеляжа оторвало вместе с иллюминатором. В салоне образовалась дыра. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее авиационные власти США выявили неисправность у Boeing 737 MAX. После этого поступило распоряжение проверить все самолеты данной модели.

США Самолеты
06 января 2024, 08:44
Склад с картоном загорелся с Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар начался на складе с картоном в деревне Серково городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 1260 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

При тушении задействовали 14 единиц специальной техники и 40 спасателей.

Пожары МЧС РФ Щелково
06 января 2024, 05:15
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом под Калининградом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе под Калининградом. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Telegram-канал МВД 39.

«По предварительной информации в поселке Каменка Багратионовского района, водитель управляя грузовым автомобилем, на правом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, допустил столкновение с маршрутным автобусом», - уточнило ведомство.

Грузовик и автобус получили технические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Днем ранее три человека, включая ребенка, стали жертвами ДТП с участием двух иномарок в Приморском крае. По данным краевой прокуратуры, на 699-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток Toyota Nadia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.

Грузовики ДТП Автобусы Калининград
06 января 2024, 03:15
Летевший из Москвы в Волгоград самолет сел в Самаре из-за непогоды
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Волгоград, незапланированно сел в самарском аэропорту Курумоч. Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Пока вылет планируется на 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение прав пассажиров, пока они ожидают вылета. Всего на рейсе 130 человек, не считая членов экипажа.

«Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались», - отметили в прокуратуре.

Ранее появилась информация о крушении частного самолета на Карибах. На борту был пилот, мужчина и девочки 10 и 12 лет. Позже стало известно, что погибший мужчина - это немецкий актер Кристиан Оливер , снимавшийся в фильме «Спиди Гонщик». Он летел вместе со своими дочерями с одного из острова Гренадин в Сент-Люсию. Все, кто находился на борту, погибли.

Аэрофлот Самолеты Авиакомпании Москва

Новости по теме