Аллергия на холод убила трехлетнего ребенка в Ленобласти

По информации источника, ЧП произошло в городе Лодейное Поле 5 января. Бабушка и дедушка взяли ребенка с собой на улицу, а после возвращения домой мать заметила, что он не дышит.

Испуганная женщина позвонила в скорую помощь и сообщила, что ребенок начал хрипеть, а из носа у него полилась кровь. Родственники уточнили, что на прогулке тот не падал.

Прибывшие врачи помочь ребенку не смогли. По предварительным данным, причиной гибели стала реакция на отрицательную температуру воздуха. Точную причину установят по результатам медицинской экспертизы.

На Алтае четырехмесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме, где его оставила мать вместе с двухлетним братом без еды.