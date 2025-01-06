06 января 2025, 13:38

Алиев заявил, что авиакатастрофы с самолетом в Актау можно было избежать

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Если бы над Грозным вовремя закрыли воздушное пространство, то авиакатастрофы с пассажирским лайнером Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines можно было бы избежать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщило РИА «Новости».

Он предположил, что крушения самолета могли избежать в том случае, если бы воздушное пространство над Грозным вовремя закрыли, а российские военные координировали бы действия с гражданскими службами.

«Этой трагедии можно было бы избежать», - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, операция «ковер» в Грозном объявили после того, как борт сбили.

Самолет, летевший рейсом Баку - Грозный, разбился 25 декабря в районе Актау, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Если бы над Грозным вовремя закрыли воздушное пространство, то авиакатастрофы с пассажирским лайнером Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines можно было бы избежать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщило РИА «Новости ».

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
06 января 2025, 13:56
Президент Азербайджана потребовал наказания виновных в авиакатастрофе с Embraer 190
Global Look Press
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать тех, кто виновен в крушении пассажирского лайнера Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом сообщило РИА «Новости»..

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать тех, кто виновен в крушении пассажирского лайнера Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Азербайджанский лидер отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях России.

«И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», - подчеркнул он.

По его словам, человеческих жертв можно было избежать при соблюдении всех правил безопасности. Президент Азербайджана объяснил, что над Грозным следовало вовремя закрыть воздушное пространство. Также предотвратить крушение могла бы слаженная координация между ВС России и гражданскими службами, добавил он.

Алиев также подтвердил, что в Бразилии специалисты приступили к изучению содержимого черных ящиков, сообщил RT. Они расшифровывают данные при участии представителей Азербайджана, Казахстана и России.

Авиакатастрофы Азербайджан Крушение самолета в Актау
06 января 2025, 13:37
В Москве перекроют улицы у храма Христа Спасителя
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В центре Москвы временно закроют движение в районе храма Христа Спасителя. Такую меру введут в связи с проведением рождественских мероприятий, сообщила пресс-служба Дептранса города.

С 16:00 6 января перекроют движение в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Ограничения продлятся до 7 января.

«Будьте внимательны, стройте маршрут заранее», - отметили в пресс-службе.

В Москве в Рождество будут работать более 500 храмов. В ночь с 6 на 7 января в них пройдут рождественские богослужения. Православные христиане посещают службу, а затем празднуют Рождество в кругу семьи.

В связи с праздником изменится расписание общественного транспорта - все станции метро и МЦК будут работать до 02:00, а поезда МЦД будут ходить до 03:00. Дольше станут работать и автобусные маршруты - 149 рейсов продлили до 03:30.

Православное рождество Дептранс Москвы Москва
06 января 2025, 13:05
Пользователи МТС пожаловались на перебои с интернетом и мобильной связью
Unsplash
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У пользователей МТС возникли проблемы с интернетом и мобильной связью. Жалобы клиентов оператора зафиксировал сайт Downdetector.

По его данным, возник сбой в работе мобильного и домашнего интернета МТС. Жалобы стали поступать примерно в 10:15 по московскому времени. За два часа ресурс получил 7,7 тысячи сообщений о неполадках.

Чаще всего сбои фиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также в Удмуртской республике.

Ранее пользователи столкнулись со сбоем в работе мессенджера Telegram, сообщил RT. В нескольких регионах приложение плохо работало в новогоднюю ночь. Проблемы возникали у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областей, а также Москвы и Петербурга. Примерно 51% пользователей пожаловался на неполадки с подключением к серверу, еще 17% - на сложности с отправкой сообщений.

Интернет Смартфоны
06 января 2025, 12:55
Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением нашли в Приморье
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В Хасанском районе Приморья обнаружили мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«У реки Туманной сотрудники охотнадзора парка „Хасан“ обнаружили амурского тигра без признаков жизни», - уточнили представители надзорного ведомства.

По их данным, тигр получил ранение в область правой лопатки. Прокуратура Хасанского района взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося и результаты доследственной проверки.

В пресс-службе Центра «Амурский тигр» сообщили сайту kp.ru , что тигра, вероятно, убили намеренно. Причину гибели редкого животного покажет экспертиза.

В ноябре 2024 года амурский тигр запугал жителей микрорайона Врангель в городе Находка. Хищник беспрепятственно разгуливал по улицам и нападал на домашних животных. Местные обратились в администрацию города. Там сообщили, что для отлова тигра вызвали охотнадзор.

Приморье Животные

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