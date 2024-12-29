Алиев посмертно наградил экипаж разбившегося в Актау Embraer 190

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Орденами наградили выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. Звания Национальных героев Азербайджана посмертно присвоили пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также стюардессе Хокуме Алиевой.

«Несмотря на человеческие жертвы, благодаря высокому профессионализму и отваге пилотов и бортпроводников самолет совершил экстренную посадку и часть пассажиров была спасена», - отметили в указе.

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Баку - Грозный, упал в районе Актау 25 декабря. В самолете находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Выжить в авиакатастрофе удалось 29 людям. Перед крушением на борту отключились все системы управления. Пилоты вели воздушное судно только с помощью тяги двигателей, чтобы стабилизировать полет.