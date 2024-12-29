29 декабря 2024, 19:07

Алиев посмертно наградил экипаж разбившегося в Актау Embraer 190

Читайте нас в: Google Новости

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев наградил членов экипажа разбившегося в Актау самолета орденом «Рашадат» первой степени. Об этом сообщил сайт президента.

Орденами наградили выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. Звания Национальных героев Азербайджана посмертно присвоили пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также стюардессе Хокуме Алиевой.

«Несмотря на человеческие жертвы, благодаря высокому профессионализму и отваге пилотов и бортпроводников самолет совершил экстренную посадку и часть пассажиров была спасена», - отметили в указе.

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Баку - Грозный, упал в районе Актау 25 декабря. В самолете находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Выжить в авиакатастрофе удалось 29 людям. Перед крушением на борту отключились все системы управления. Пилоты вели воздушное судно только с помощью тяги двигателей, чтобы стабилизировать полет.

Азербайджан Ильхам Алиев Крушение самолета в Актау
29 декабря 2024, 18:01
Россияне не пострадали при нападении акулы в Хургаде
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Акула напала на двух итальянцев около побережья египетского курортного города Марса Алам. Один мужчина погиб, второй получил ранения, заявил РИА «Новости» генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Он уточнил, что при нападении акулы россияне не пострадали.

«По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии», - рассказал он.

CNN со ссылкой на египетское министерство окружающей среды Египта сообщил, что нападение акулы случило за пределами зоны для плавания.

«В заявлении министерства говорится, что пострадавший иностранец был доставлен в больницу Порту-Галиб для лечения, а также что для расследования инцидента был создан чрезвычайный комитет», - отметил телеканал.

Ранее акула напала на жителя Гондураса , купающегося возле пристани. В результате мужчина потерял много крови и получил травмы спины и правой ноги. Напавшую на него акулу выследили и забили палкой.

Египет Животные Акулы
29 декабря 2024, 17:18
Кадет Кронштадтского морского корпуса попал в реанимацию прямо с вечеринки в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кадет Кронштадтского морского военного корпуса попал в больницу из-за отравления алкоголем на вечеринке в Петербурге. Молодого человека поместили в реанимацию, сообщил Telegram-канал «Mash на мойке».

Тематическая вечеринка под названием «Кампус» проходила на Пироговской набережной. На мероприятии присутствовали примерно 1,5 тысячи человек. Врачи диагностировали у 16-летнего кадета сильное отравление алкоголем. Отец пациента рассказали каналу, что до этого подросток ничего не употреблял.

В преддверии Нового года адвокат Виктория Данильченко дала родителям несовершеннолетних несколько советов , как следует вести себя со школьниками, собирающимися на вечеринку. Эксперт рекомендовала обсуждать с подростками такие риски как распитие алкоголя, употребление наркотиков и участие в конфликтах. По ее словам, важно обговорить способы связи и маршрут возвращения домой. Адвокат добавила, что после после 23:00 посещать места, где продается алкоголь, дети могут только с сопровождением взрослых.

Санкт-Петербург Больницы
29 декабря 2024, 17:02
Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на рухнувший в Актау лайнер
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнувший около Актау, получил повреждения из-за обстрела с земли, но его не пытались сбить специально. Об этом AzTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Конечно, наш самолет случайно сбили. Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи», - подчеркнул он.

Глава государства признал, что самолет мог разбиться из-за повреждения и потери управления. Точную причину установят после изучения содержимого черных ящиков.

«Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету», - добавил Алиев.

Он призвал Россию признать вину в крушении пассажирского лайнера , а также наказать виновных и выплатить компенсации как Азербайджану, так и пострадавшим в авиакатастрофе. После падения Embraer 190 перевозчик Azerbaijan Airlines приостановил рейсы из Баку в некоторые российские города.

Азербайджан Ильхам Алиев Крушение самолета в Актау
29 декабря 2024, 16:20
Южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров рухнувшего в Муане самолета
Читайте нас в: Google Новости
В результате авиакатастрофы в Муане погибли как минимум 179 человек. Об этом со ссылкой на власти Южной Кореи сообщило агентство Yonhap.

Всего на борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевшего рейсом Бангкок - Муан, находился 181 человек, в том числе пятеро детей. Спастись удалось двоим пассажирам.

Лайнер после посадки без шасси вышел за пределы ВПП и врезался в бетонную стену. После этого самолет загорелся, прогремел взрыв.

Очевидцы рассказали, что воздушное судно загорелось еще до посадки. Они заметили пламя на правом крыле пассажирского лайнера.

Возможной причиной авиакатастрофы могло стать столкновение борта с птицами. Диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала экипаж самолета об этой угрозе. В связи с крушением Boeing в Южной Корее объявили семидневный национальный траур. Чтобы почтить память погибших, в разных городах организуют траурные залы.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

Новости по теме